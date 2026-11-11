"속옷 안 입고 왔어"…美 정계 뒤흔든 중국 여성도 스파이?

미국 내 스파이 활동 의심을 받은 중국 국적 여성 팡팡(크리스틴 팡). 사진출처=뉴욕포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] FBI 문건에 드러난 중국 여성의 美 정계 접근…'팡팡'과 스월웰의 관계 재조명

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 의심받는 여성 기업인과의 불륜을 인정한 가운데, 미국 정치권을 겨냥한 과거 중국의 정보 활동 사례도 다시 주목받고 있다.

미국 매체 뉴욕포스트는 백악관 정부투명성태스크포스가 공개한 FBI 자료를 토대로 중국 국적 여성 '팡팡(크리스틴 팡)'의 미국 내 활동과 전직 민주당 하원의원 에릭 스월웰과의 관계를 보도했다.

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문건에 따르면 팡팡은 2011년 유학생 신분으로 미국에 입국해 캘리포니아주립대 이스트베이 캠퍼스에서 공부했다. 이후 학생단체 활동과 정치 후원 행사, 지역 정치권 모임 등에 참여하며 미국 정치인들과 접촉 범위를 넓혔다. 민주당 정치인들의 선거자금 모금에도 관여했으며, 스월웰의 선거 캠프와도 관계를 맺었다.

팡팡은 2012년 스월웰과 처음 접촉한 것으로 알려졌다. 당시 스월웰은 연방 하원의원에 당선되기 전이었다. FBI 문건에는 스월웰이 2015년 수사관들과 면담하면서 팡팡과 여러 차례 성관계를 가졌다고 진술한 내용이 담긴 것으로 전해진다.

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전직 선거캠프 관계자의 진술을 정리한 문건에는 팡팡이 스월웰의 거주지를 예고 없이 찾아가 "속옷을 입지 않았다"고 말했다는 내용도 기록됐다. 한밤중에 문을 두드려 집 안으로 들어간 뒤 스월웰과 관계를 맺었다는 진술도 포함됐다. 다만 이는 FBI가 수집한 관계자 진술과 면담 기록에 담긴 내용으로, 모든 세부 상황이 독립적으로 확인된 것은 아니다.

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당시 스월웰은 하원 정보위원회 소속이었다. 미국의 정보·안보 관련 사안을 다루는 핵심 의회 기구의 일원이 외국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 인물과 사적인 관계를 맺었다는 점에서 국가안보 우려가 제기됐다.

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FBI는 팡팡을 중국 국가안전부와 연관된 인물로 의심했다. 문건에는 팡팡의 부모 역시 중국 정보기관과 관련이 있는 것으로 파악했다는 내용이 담겼다. 다만 팡팡이 중국 정부의 지시를 받아 구체적으로 어떤 정보를 수집했는지, 스월웰을 통해 실제 기밀을 확보했는지는 알려지지 않았다.

팡팡은 스월웰 외에도 미국 정치권 인사들과 접촉한 것으로 조사됐다. 일부 FBI 문건과 언론 보도에는 중서부 지역 시장들과의 사적인 관계에 관한 내용도 포함된 것으로 전해졌다.

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스월웰은 2015년 FBI로부터 팡팡의 중국 정보기관 연계 의혹에 관한 설명을 들은 뒤 연락을 끊었다고 주장해 왔다. FBI는 당시 그가 팡팡의 정보 활동을 사전에 알고 있었거나 직위를 이용해 부당한 이익을 제공했다는 사실을 입증하지 못했다. 스월웰은 이 사건과 관련해 형사 기소되지 않았으며, 공화당이 주도한 하원 윤리위원회도 2023년 2년간의 조사를 마무리하고 추가 조치를 하지 않기로 했다.

팡팡은 2015년 미국을 떠나 중국으로 돌아간 것으로 알려졌다. 미국 정부가 이번에 공개한 문건은 외국 정보기관이 정치 후원과 인적 네트워크, 사적인 관계 등을 활용해 미국 정치권에 접근할 수 있다는 우려를 다시 불러일으켰다.

다만 FBI 문건에 등장하는 의혹과 진술이 모두 법적으로 입증된 사실은 아니다. 스월웰이 간첩 활동에 가담했거나 국가 기밀을 유출했다는 사실도 확인되지 않았다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com