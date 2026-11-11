대장암 수술 후 근육 손실 위험, '피 한 방울'로 미리 파악한다

수술 전 혈중 머슬린(Musclin)과 수술 후 골격근지수(SMI) 변화 간의 다변량 회귀분석 요약표

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[스포츠조선 장종호 기자] 대장암 환자가 수술 후 겪는 급격한 골격근 감소 위험을 수술 전 혈액검사만으로 사전에 예측할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

연세대학교 강남세브란스병원 안철우(내분비내과)·강정현(대장항문외과) 교수 연구팀(김유식·남지선·신수진·김영현)은 수술 전 혈중 '머슬린(Musclin)' 수치가 높을수록 대장암 수술 후 골격근량이 더 잘 유지되고 근육 감소 위험이 낮아지는 연관성을 확인했다.

암 수술을 받은 환자는 영양 불량과 운동 부족으로 인해 근육이 감소하곤 한다. 수술 후 골격근 감소는 치료 회복을 더디게 하고 예후에 악영향을 미치는 주요 요인이다. 기존에는 컴퓨터단층촬영(CT)을 통해 현재의 근육량을 측정해 왔으나, 수술 후 근육이 얼마나 감소할지 그 취약성을 사전에 예측하는 데는 한계가 있었다.

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연구팀이 주목한 머슬린은 주로 골격근에서 발현·분비되는 호르몬인 '마이오카인(Myokine)'의 일종으로, 골격근량 유지 및 근육의 대사 적응, 단백질 분해 억제 등에 관여하는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 강남세브란스병원에서 대장암 수술을 받은 환자 106명(평균 연령 63.3세)을 대상으로 수술 전 혈중 머슬린 농도와 염증 지표 등을 측정했다. 이후 수술 전후 CT 추적이 가능한 환자 95명을 대상으로 중앙값 198일(약 6.5개월) 간격의 허리뼈 3번(L3) CT 기반 골격근지수(SMI) 변화를 후향적으로 분석했다.

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분석 결과, 전체 추적 환자의 28.4%(95명 중 27명)에서 수술 후 골격근지수가 5%를 초과해 감소한 것으로 나타났다.

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연구팀이 연령과 성별, 염증 지표 등 교란변수를 보정해 다변량 분석을 시행한 결과, 수술 전 혈중 머슬린 수치는 수술 후 골격근지수와 뚜렷한 양의 상관관계를 보였다(p=0.001). 특히 수술 전 혈중 머슬린 농도가 1ng/mL 높을 때마다 수술 후 골격근이 5% 초과 감소할 위험(오즈비·OR)이 0.529배로 낮아지는 것으로 집계됐다(p=0.038).

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또한 기존의 임상정보와 염증 지표만을 활용한 수술 후 골격근지수 예측 모형에 혈중 머슬린 수치를 추가하자, 모형의 설명력(R2)이 0.767에서 0.794로 향상됐다. 이는 머슬린이 기존 CT 측정이나 염증 지표만으로는 파악하기 어려운 근육 감소 취약성 정보를 추가로 제공할 수 있음을 시사한다.

연구팀은 이번 연구가 머슬린을 단순한 근육 분비 호르몬을 넘어 암 수술 후 근감소 고위험군을 사전에 선별하는 '후보 혈액 바이오마커'로 확장했다는 데 의의가 있다고 설명했다.

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안철우 교수는 "근육은 단순히 몸을 움직이는 기관이 아니라 자신의 건강 상태를 알리는 신호물질을 분비하는 내분비기관이다. 이번 연구는 근육이 보내는 건강 신호인 머슬린이 암 환자의 대사 적응 및 수술 후 근육 감소 취약성을 반영하는 새로운 바이오마커 후보가 될 수 있음을 입증했다는 데 의미가 있다"고 설명했다.

강정현 교수는 "대장암 수술 후 골격근 감소는 환자의 회복과 장기적인 치료 성적에 직결되지만, 기존 CT 검사만으로는 수술 후 누가 급격한 근감소를 겪을지 미리 알기 어려웠다. 추후 혈액검사를 통해 수술 전에 근감소 고위험군을 선별할 수 있다면, 환자 관리 전략을 세우는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이번 연구는 외과 종양학 분야 국제학술지 '유럽종양외과학회지(European Journal of Surgical Oncology, EJSO)'에 'Preoperative circulating musclin as a candidate biomarker of postoperative skeletal muscle vulnerability in colorectal cancer(수술 전 혈중 머슬린: 대장암 수술 후 골격근 감소 위험을 예측하는 후보 바이오마커)'라는 제목으로 게재됐다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com