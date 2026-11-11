"관상동맥 정상인데 가슴통증 계속된다면?"…범인은 '골목길 혈관' 미세혈관 장애

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 관상동맥조영술 검사에서 "혈관 이상이 없다"는 진단을 받았음에도 지속적인 가슴 통증에 시달린다면 단순한 피로나 신경성 증상으로 넘겨선 안 된다. 심장의 미세한 혈관이 막히는 '미세혈관 기능장애'나 혈관이 순간적으로 수축하는 '혈관 연축'이 원인일 수 있어, 혈관의 막힘 여부뿐만 아니라 혈관 '기능'까지 면밀히 확인하는 정밀 진단이 중요하다.

관상동맥에 유의한 협착이 없는데도 협심증 증상이 나타나는 상태를 '혈관 폐쇄가 없는 협심증(ANOCA)', 객관적인 검사에서 심장 근육에 혈액이 부족한 심근허혈이 나타나는 상태를 '혈관 폐쇄가 없는 심근허혈(INOCA)'이라고 한다. 유럽심장학회는 '2024년 만성 관상동맥증후군 가이드라인'에서 이들 환자의 진단과 치료에 대한 내용을 확대했다. 최근 이러한 질환이 전통적인 협심증 환자보다 그 수가 더 많을 수 있다는 학계 보고도 이어지고 있다.

순천향대 부천병원 심장내과 박현우 교수는 "큰 혈관을 고속도로, 미세혈관을 동네 골목길에 비유할 수 있다"며 "고속도로가 뚫려 있어도 골목길의 흐름이 원활하지 않으면 목적지에 도달하기 어렵듯, 큰 혈관이 정상으로 보여도 심장에 필요한 혈액이 충분히 공급되지 않을 수 있다"고 말했다.

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대표적인 증상은 가슴을 누르거나 쥐어짜는 듯한 통증이다. 계단을 오르거나 무거운 물건을 들 때 심해지고 쉬면 나아진다면 강하게 의심해 볼 수 있다. 흉통은 때로 가만히 쉬는 중에도 발생하며, 통증 없이 호흡곤란이나 쇠약감 등 비특이적 증상이 나타나기도 한다. 반복되는 증상을 단순한 피로나 신경성 질환으로 넘기지 않는 것이 중요하다.

여성에게서 특히 흔하며, 고령·흡연·당뇨병·고혈압·고지혈증이 있는 경우 잘 나타난다. 또 류마티스 관절염이나 루푸스처럼 몸 전체에 만성적 염증을 일으키는 전신 염증 질환을 앓고 있는 경우 발생 위험이 더 큰 것으로 알려졌다.

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진단의 관건은 혈관의 '협착 여부'뿐 아니라 '기능'을 확인하는 것이다. 관상동맥조영술 결과 큰 혈관에 유의한 협착이 없으나 증상이 지속된다면, 전문의 판단에 따라 '미세혈관 기능 평가'와 '혈관 경련 유발 검사'를 시행한다. 먼저 특수한 철선을 이용해 심장 혈류가 얼마나 잘 흐르는지 예비력 및 미세혈관의 저항성을 측정하고, 특정 약물을 주입해 혈관이 비정상적으로 수축하는지 확인한다.

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치료는 원인에 맞춘 표적 약물치료가 중심이다. 미세혈관 기능에 문제가 있다면 심장박동을 안정시키는 베타차단제를, 혈관 경련에 문제가 있다면 혈관을 부드럽게 넓혀주는 '칼슘통로차단제'를 핵심 약제로 사용한다. 두 가지 문제가 동반될 수 있어 검사 결과와 환자 상태에 맞춰 치료를 시행해야 한다.

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생활 습관 교정도 중요하다. 금연과 건강한 식사, 환자 상태에 맞춘 운동을 병행하고 고혈압·당뇨병·이상지질혈증 등 위험 요인도 관리해야 한다. 식습관은 세포 내 염증을 줄이는 신선한 과일, 채소, 통곡물을 충분히 섭취해 혈관의 산화 스트레스를 줄이는 것이 좋다. 가공육이나 밀가루 위주의 식단을 지양하고 생선을 섭취하는 것이 도움이 된다.

운동은 적절한 유산소와 근력 운동을 병행하는 것이 도움이 된다. 주 3~5회 하루 30~60분 꾸준히 운동하는 것이 좋다. 본인의 최대 심박수(220-나이)의 약 60~70%를 유지하며 운동하는 것이 가장 효과적이다.

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큰 혈관이 막히지 않았다고 가벼운 질환으로 여겨서는 안 된다. 반복되는 흉통은 활동을 제한하고 삶의 질을 떨어뜨리며, 방치하면 관상동맥 폐쇄나 심부전 등 심혈관계 합병증 위험도 커질 수 있어 적절한 진단과 지속적인 관리가 필요하다.

박현우 교수는 "큰 혈관이 정상이라는 결과를 들었지만 흉통이 반복되면 많은 환자들이 원인을 몰라 답답해한다. 신경성이나 위장병으로 오해하고 엉뚱한 치료를 받는 경우도 많다. 원인을 알 수 없는 흉통이나 숨참이 계속된다면 미세혈관 기능장애와 혈관 연축 가능성을 평가하고, 원인에 맞는 치료를 받아야 한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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