상반기 호실적에 계열사 수익성 개선…대신증권, 올해 3분기 누적 영업이익 85% ↑

◇대신증권 사옥 전경. 사진제공=대신증권

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대신증권이 올해 3분기 누적 기준 큰 폭의 실적 성장세를 기록했다. 3분기 단일 실적은 적자 전환했지만, 상반기 호실적과 주요 계열사의 수익성 개선에 힘입어 누적 이익은 두 배 안팎으로 늘었다.

금융투자업계에 따르면 대신증권의 3분기 누적 연결 기준 영업이익은 4602억원으로 전년 동기 대비 85.4% 증가했으며, 당기순이익은 3896억원으로 102.7% 늘었다. 누적 매출액도 6조9562억원으로 전년 동기 대비 112.6% 증가했다. 다만 3분기 단일 영업손익은 보유 유가증권 평가손실과 위탁매매 수익 감소 등의 영향으로 22억원의 영업손실을 기록하며 적자 전환했다.

계열사 실적도 개선됐다. 대신저축은행은 3분기 누적 영업이익 286억원으로 흑자 전환했고, 대신자산운용은 123억원으로 전년 동기 대비 336.2% 증가했다. 종합금융투자사업자(종투사) 지정 이후 기업 대상 신용공여 업무를 확대하면서 3분기 누적 신용공여수익도 전년 동기 대비 57.4% 늘었다.

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대신증권은 종투사 지위를 기반으로 기업여신 등 기업금융 사업을 확대하고 위탁매매와 투자은행(IB) 중심의 사업 구조를 다변화한다는 전략이다.

대신증권 관계자는 "3분기에는 보유 유가증권 평가손실 등의 영향으로 실적이 다소 주춤했지만, 주요 계열사의 실적 개선과 신용공여수익 증가 등에 힘입어 견조한 성장세를 이어갔다"며 "앞으로도 종투사 지위를 활용한 기업금융 사업 확대와 계열사 경쟁력 강화를 통해 안정적인 수익 기반을 다져나갈 것"이라고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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