창립 62주년 한국건강관리협회, '국민 평생 건강 함께하는 동반자'로 재도약 다짐

[스포츠조선 장종호 기자] KH한국건강관리협회(회장 김인원, 이하 건협)는 지난 6일 오전 11시 협회 본부 4층 추담홀에서 창립 62주년 기념식을 개최했다고 밝혔다.

이번 기념식은 지난 62년간 국민 보건 향상과 건강증진을 위해 한 길을 걸어온 협회의 발자취를 돌아보는 자리로 마련됐다. 아울러 디지털 기반의 혁신적 검진 환경 구축과 사회적 가치 창출을 바탕으로 '국민의 평생 건강을 함께하는 동반자'로 거듭나겠다는 의지를 다졌다.

행사는 개식과 국민의례, 내빈 소개, 기념사, 축사 등의 순으로 진행됐으며, 이어 협회 발전에 기여한 유공 인사와 직원, 우수 지부에 대한 시상이 이뤄졌다.

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시상식에서는 법무부, 보건복지부 등 주요 정부부처 표창을 비롯해 유관기관 감사패, 장기근속 및 우수직원 표창 등 총 254명이 수상의 영예를 안았으며, 이 중 대표 수상자 13명에 대한 시상이 진행됐다. 또한, 지부 경영관리평가와 QI 경진대회, 품질관리평가, 영상화질 관리평가 우수 지부에 대한 격려와 포상도 함께 진행됐다.

이와 함께 희귀·난치성질환연합회에 후원금 1억원을 전달하며 소외된 이웃을 보듬고 공익 기관으로서 사회적 책임을 다하는 나눔의 가치를 실천했다.

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김인원 회장은 기념사에서 "협회는 단순한 검진 기관을 넘어 '국민의 평생 건강을 함께하는 동반자'로 거듭나고자 한다"며 "데이터와 AI를 바탕으로 건강관리 서비스를 고도화하고, 수검자 중심의 스마트 검진을 더욱 확산하겠다"고 밝혔다. 이어 "지난 62년, 협회는 오직 '국민 건강 증진'이라는 한 길을 걸어왔다"며 "앞으로도 국민의 건강하고 행복한 삶을 위해 멈춤 없이 힘차게 나아가겠다"고 강조했다.

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한편, 1964년 설립된 한국건강관리협회는 전국 17개 시·도지부 건강검진센터를 운영하며 국가건강검진과 맞춤형 건강검진을 비롯한 다양한 건강증진 사업 등을 통해 국민 건강 증진에 기여하고 있다. 현재 상급종합병원 및 종합병원, 병원급 의료기관 300여 곳과 진료 협약을 맺고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com