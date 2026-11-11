"공항은 소풍 장소가 아냐"…바닥에 신문지 깔고 단체 식사 '경악'

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 베트남의 한 공항에서 인도 관광객들이 바닥에 신문지를 깔고 단체로 식사하는 영상이 공개돼 논란이 일고 있다.

주변에 빈 좌석이 있는데도 바닥에 둘러앉아 음식을 먹는 모습에 해외여행객의 공공장소 예절을 둘러싼 비판이 쏟아지고 있다.

인디아투데이 등 인도 매체들에 따르면 최근 소셜미디어에 베트남의 한 공항 바닥에 앉아 식사하는 15~20명의 인도 관광객 영상이 게시됐다. 이들은 신문지를 식탁보처럼 깔고 그 위에 음식을 놓은 뒤 둘러앉아 식사했다. 일부는 촬영자를 향해 손을 흔들기도 했다.

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주변에는 비어 있는 의자도 여럿 있었지만 이들은 바닥에 자리를 잡은 것이었다.

영상에는 '베트남 공항에서의 인도식 점심'이라는 설명이 붙었다. 촬영 장소와 시점은 구체적으로 확인되지 않았다.

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영상을 공유한 한 이용자는 게시물에서 "베트남 공항 터미널 안에서 인도 동포들이 단체 식사를 벌였다는 사실을 자랑스럽게 알린다"며 비꼬았다.

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그러면서 해외여행을 하는 인도인들에게 공항에서 이와 같은 행동을 하지 말아 달라고 당부했다.

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게시물에는 비판적인 댓글이 잇따랐다. 공항은 여러 나라 사람이 함께 이용하는 공공장소인 만큼 다른 이용객을 배려하고 위생과 질서를 지켜야 한다는 지적이 나왔다. 일부 이용자는 소수 관광객의 행동이 인도 관광객 전체에 대한 부정적인 인상으로 이어질 수 있다고 우려했다.

한 기업인은 "공항을 소풍 장소처럼 이용하고 음식과 쓰레기를 주변에 늘어놓으면 인도 관광객들이 현지에서 환영받지 못할 수 있다"면서 "우리는 언제쯤 공공질서를 지키며 여행하는 법을 배울까"라고 반문했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com