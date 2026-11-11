"폭탄 있다" 조종실 진입 시도한 여객기 승객…드러난 과거 행적 '충격'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 유나이티드항공 여객기에서 한 승객이 폭탄을 소지했다고 주장하며 조종실 진입을 시도해 항공기 납치 경보가 발령되는 사건이 발생했다. 해당 승객은 과거 불법 입국으로 두 차례 추방된 온두라스 국적자로 알려졌다.

뉴욕포스트 등에 미국 매체들에 따르면 지난 9일(현지시각) 밤 9시 30분쯤 뉴저지주 뉴어크 리버티 국제공항을 출발해 루이지애나주 뉴올리언스로 향하던 유나이티드항공 2174편에서 기내 위협 사고가 발생했다.

여객기에는 승객 46명과 승무원 6명 등 모두 52명이 탑승하고 있었다. 운항 도중 34세 남성 승객이 승무원들에게 기내에 폭탄이 있다고 주장하며 조종실로 진입하려 한 것으로 전해졌다. 이에 조종사들은 관제당국에 조종실 침입 시도 사실을 알리고 항공기 납치 상황에 해당하는 비상경보를 전달했다.

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항공교통관제(ATC) 교신 녹음에는 승무원들이 해당 남성을 설득해 기내 뒤쪽으로 이동시킨 뒤 안전한 착륙을 유도하는 과정이 담겼다.

조종사들은 착륙할 때까지 조종실 문을 잠근 채 비행을 이어갔다.

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비행기는 같은 날 밤 11시 15분쯤 뉴올리언스 루이 암스트롱 국제공항에 무사히 착륙했다. 출동한 경찰은 기내로 진입, 해당 남성을 체포했다. 승객들은 별다른 피해 없이 항공기에서 내려 터미널로 이동했다.

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경찰은 용의자를 뉴욕 브롱크스에 거주하는 로니 알렉산더 고메스-알베르토(34)로 확인했다. 경찰은 그를 방화 및 테러 위협 등의 혐의로 구금했다.

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미국 국토안보부(DHS)는 고메스-알베르토가 온두라스 국적자로, 과거 세 차례 미국에 불법 입국을 시도하거나 국경을 넘은 뒤 국경순찰대에 적발됐다고 밝혔다.

그러나 2020년 1월 이민세관단속국(ICE)의 구금 상태에서 풀려났다. 당시 이민 관련 절차가 진행되는 동안 석방하라는 판사의 명령이 있었던 것으로 전해졌다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com