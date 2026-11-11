"같은 면역항암제, 왜 나만 안 듣지?"…폐암 수술 전 치료 반응 예측 단서 찾았다

[스포츠조선 장종호 기자] 같은 면역항암치료를 받더라도 환자마다 치료 효과가 다르게 나타나는 폐암에서, 수술을 받기 전에 암세포의 완전 소멸 여부와 치료 반응을 미리 예측할 수 있는 영상·면역학적 단서가 발견됐다.

고려대학교 구로병원·뉴질랜드 오클랜드대학교 공동연구팀(고려대학교 구로병원 호흡기·알레르기내과 이승룡·최주환 교수, 핵의학과 이은성 교수, 내과 이승훈 전공의, 뉴질랜드 오클랜드대학교 생명과학부 피 로드 던바 교수·박샘물 교수)은 폐암 환자의 영상검사와 면역세포 분석을 통해 '맞춤형 폐암 선행면역항암치료' 전략 수립의 전환점을 마련했다고 밝혔다.

최근 폐암 치료에서는 수술 전 면역항암제를 투여해 우리 몸의 면역세포가 암세포를 공격하도록 돕는 '선행면역항암치료'가 활발히 활용되고 있다. 그러나 환자마다 치료 반응이 달라 효과를 예측하기 어렵고, 암세포의 완전한 소멸 여부도 수술 후 조직검사를 통해서야 정확히 확인할 수 있어, 치료 전 효과와 수술 전 완전관해(검사에서 암세포가 발견되지 않는 상태) 가능성을 가늠할 수 있는 지표의 필요성이 커지고 있다.

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연구팀은 선행면역항암치료의 효과와 관련된 요인을 확인하기 위해 2017년 12월부터 2023년 11월까지 고려대학교 구로병원에서 치료받은 2~3기 비소세포폐암 환자 13명(완전관해군 8명, 비완전관해군 5명)을 대상으로 치료 전후 PET/CT 검사 결과와 치료 전 조직검사로 확보한 암 조직 내 면역세포의 특성을 분석했다.

먼저 PET/CT 검사에서는 암 조직의 포도당 섭취 정도를 간과 비교한 수치인 '종양-간 섭취비(TLR)'의 감소 폭이 암세포의 완전 소멸 여부와 관련이 있는 것으로 나타났다. 이 수치는 완전관해 환자군에서 82% 감소한 반면, 암세포가 남아 있던 환자군에서는 58% 감소했다. 이는 PET/CT 검사에서 나타나는 수치 변화가 수술 전 완전관해 가능성을 판단하는 데 도움이 될 수 있음을 시사한다.

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암 조직 분석에서는 면역항암치료에 잘 반응한 환자들의 공통적인 특징도 확인됐다. 완전관해 환자군에서는 암에 대한 면역반응을 돕는 'CD4 T세포'와 면역세포의 활동을 억제하는 단백질 'TIGIT'을 가진 T세포가 더 많이 관찰됐다. 이는 치료 전 암 조직의 면역세포 특성이 면역항암치료에 잘 반응할 환자를 예측하는 단서가 될 수 있음을 보여준다.

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고려대학교 구로병원 호흡기·알레르기내과 이승룡 교수는 "이번 연구는 수술 전 영상검사와 치료 전 암 조직의 면역세포 특성이 병리학적 완전관해 여부와 관련이 있음을 확인했다는 점에서 의미가 있다"며 "향후 추가 연구를 통해 이러한 지표의 유용성이 검증된다면 환자별 치료 반응을 보다 정확하게 판단하고 적합한 치료 전략을 수립하는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

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고려대학교 구로병원 호흡기·알레르기내과 최주환 교수는 "같은 면역항암치료를 받더라도 환자마다 치료 효과가 다르게 나타나는 만큼, 치료 반응을 예측하는 것이 중요하다"며 "이번 연구에서 확인한 면역세포의 특징을 추가로 검증해 환자별 맞춤형 치료에 활용할 수 있는 근거를 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 '2~3기 비소세포폐암 환자의 수술 전 면역항암치료 후 병리학적 완전관해와 PET/CT 영상검사 및 면역세포 분석의 연관성'이라는 제목으로 국제학술지 'Translational Lung Cancer Research'에 최근 게재됐다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com