"미안해! 아빠"…5살 소녀가 쏜 총에 3살 여동생 숨져

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 브라질에서 5살 소녀가 권총을 만지다 3살 여동생에게 총을 쏴 숨지게 하는 비극이 발생했다.

부모가 잠든 사이 벌어진 사고로, 장전된 총기를 안전하게 보관하지 않은 아버지 역시 형사처벌을 받을 가능성이 있는 것으로 보인다.

CNN 등 외신들에 따르면 지난 8일(현지시각) 오전 브라질 리우데자네이루 서부 과라치바 지역의 한 주택에서 3세 여아 A가 총상을 입고 숨졌다. 부모는 총성이 들린 뒤 잠에서 깨어 딸이 쓰러져 있는 것을 발견했다. 아이는 곧바로 인근 병원으로 옮겨졌지만, 심정지 상태로 도착해 결국 숨졌다.

Advertisement

브라질 경찰의 초기 조사에 따르면 총을 발사한 사람은 피해 아동의 5세 언니로 추정된다. 아이는 아버지의 권총을 장난감처럼 가지고 놀다가 실수로 방아쇠를 당긴 것으로 파악됐다.

사고 전날 밤 가족은 오전 6시까지 이어진 거리 축제에 참석한 뒤 귀가했다. 집에 도착한 어머니는 차고 출입문이 활짝 열려 있는 것을 발견하고 남편에게 알렸다. 남편은 누군가 집에 침입했을 가능성을 확인하기 위해 권총을 들고 아래층으로 내려갔지만 침입 흔적을 발견하지 못했다. 문제는 이후 발생했다. 그는 권총을 집 안 주방에 둔 채 다시 잠자리에 들었다. 장전된 상태였던 권총은 아이들이 접근할 수 있는 곳에 방치됐고, 결국 5세 딸의 손에 들어간 것으로 전해졌다. 사고 직후 소녀는 "미안해! 아빠"라고 말한 것으로 알려졌다.

Advertisement

경찰은 부모를 불러 조사했으며 사고에 사용된 권총을 압수했다. 현지 언론은 경찰이 소녀의 아버지를 총기 관리 소홀에 따른 주의 의무 위반과 과실치사 혐의를 적용해 기소할 가능성이 있다고 전했다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com