대한재활의학회 이사장에 배하석 교수…"국민 건강 증진·장애인의 삶의 질 향상 기여"

[스포츠조선 장종호 기자] 이대목동병원(병원장 김한수) 재활의학과 배하석 교수가 대한재활의학회 이사장으로 취임했다. 임기는 2026년 11월부터 2년이다. 어깨질환(비수술적 치료), 근골격계통증재활, 스포츠재활 등을 전문으로 하는 배하석 교수는 연세대학교 의과대학을 졸업한 후 동 대학원에서 의과대학 석사학위를, 고려대학교 의과대학에서 박사학위를 취득했다. 현재 이대목동병원 재활의학과 교수로 재직 중이며, 재활의학과장을 맡고 있다.

또한 배 교수는 한국도핑방지위원회 치료목적사용면책위원회 부위원장, 대한임상통증학회 이사장, 대한스포츠과학·운동의학회 이사장, 대한재활의학회 전략기획위원회 위원장 등으로 활동하며 재활의학 및 스포츠의학 분야의 발전에 기여해 왔다. 2016년에는 2014 인천아시안게임 의무위원으로 활동한 공로를 인정받아 국무총리 표창을 받았으며, 2019년에는 '도핑방지의 날' 기념식에서 문화체육관광부 장관 표창을 수상했다.

특히 배 교수는 평소 장애인 건강주치의 사업 활성화를 위한 다양한 활동을 전개하며 장애인의 건강권 향상에도 기여하고 있다. 최근 이대목동병원이 보건복지부가 주관하는 '장애인 의료기관 이용 편의 지원 사업'의 수행기관으로 지정됨에 따라, 사업 책임자로서 시범운영에 참여하고 모범사례를 만들어 병원계 전반에 장애인 의료기관 이용 편의가 확대될 수 있도록 노력하고 있다.

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배하석 교수는 "대한재활의학회 이사장이라는 중책을 맡게 돼 큰 책임감을 느낀다"며 "회원들과 긴밀히 소통하고 학술 연구와 교육을 활성화하는 한편, 재활의학의 사회적 역할을 확대해 국민 건강 증진과 장애인의 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 말했다.

한편, 대한재활의학회는 재활의학 분야 학술 연구와 교육, 진료 발전을 위해 설립된 학술단체로서 전문의 교육 및 수련, 재활의료 정책 개발 등을 통해 국내 재활의학 발전과 국민 건강 증진에 기여하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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