"아이 낳으면 끝?" 출산 후 달라진 몸…부위별 산후 관리법

자료사진 출처=픽사베이

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 출산은 여성의 신체에 다양한 변화를 불러온다. 체중뿐 아니라 복부와 골반, 피부, 가슴 등 신체 전반에 변화를 겪을 수 있다. 임신과 출산 과정에서 체형이 변화하고 모유 수유를 하면 가슴의 크기와 형태가 변할 수 있다. 출산 이전의 몸으로 빠르게 돌아가려 하기보다 충분한 회복 기간을 갖고 변화가 나타난 부위와 정도에 맞춰 관리하는 것이 중요하다.

출산 후 대표적으로 체감하기 쉬운 변화 중 하나가 모발이다. 임신 중에 호르몬의 영향으로 모발이 굵어지고 숱이 늘어나지만 출산 이후에는 여성호르몬 수치가 떨어져 모발의 탈락이 시작된다. 머리를 감을 때 지나치게 뜨거운 물을 피하고 샴푸 후 두피까지 충분히 말려야 한다. 균형 잡힌 식단을 통해 단백질, 철분 등 모발 성장에 필요한 영양소를 섭취하는 것이 좋다.

피부 역시 임신과 출산을 거치며 달라질 수 있다. 임신 중에 여성호르몬이 증가하면서 멜라닌 생성도 증가해 기미나 색소 침착이 나타나기 쉽다. 복부와 가슴, 허벅지 등 피부가 빠르게 늘어나는 부위에 튼살이 생기기도 한다. 색소 침착이 신경 쓰인다면 외출 시 자외선 차단제를 꼼꼼히 바르고 장시간 야외에 머물 경우 수시로 덧바르는 것이 좋다. 튼살이 생긴 부위는 보습제와 튼살 크림으로 관리할 수 있다.

Advertisement

본격적으로 육아를 시작하고 가사 활동을 병행하면 손목이나 허리, 무릎 등에 부담을 느끼기 쉽다. 임신 중 임산부의 몸에 있는 칼슘이 태아에게 이동해 뼈가 약해진다. 출산 후 수유 및 육아를 하면서 손목을 자주 사용하면 건초염이 발생할 수 있고 허리와 어깨에 부담을 줄 수 있다. 출산 초기에는 무리한 운동보다 몸의 회복 정도에 맞춰 가벼운 스트레칭부터 시작하는 것이 좋다.

가슴 역시 임신과 출산을 거치면서 변화가 눈에 띄게 바뀌는 부위 중 하나다. 임신 중에 호르몬 변화와 유선 조직의 발달 등으로 가슴의 크기가 커질 수 있다. 이후 출산과 수유를 거쳐 가슴이 수축되는 과정에서 늘어난 피부와 조직이 이전 상태로 충분히 회복되지 않으면 가슴이 처지거나 윗가슴의 볼륨이 줄어든다.

Advertisement

가슴 처짐을 관리하려면 가슴을 안정적으로 지지하는 속옷을 착용하는 것이 좋다. 덤벨 등을 활용한 가슴 운동은 가슴 아래쪽의 대흉근을 단련해 상체 라인을 관리하는 데 도움이 될 수 있다. 이미 피부와 유방 조직이 늘어져 처짐이 두드러진다면 운동, 마사지와 같은 생활 속 관리만으로 가슴 처짐을 되돌리는 데 한계가 있다. 가슴 처짐으로 인한 외형 변화로 스트레스를 받고 있다면 가슴거상술을 고려하는 것도 방법이다.

Advertisement

가슴거상술은 가슴 처짐의 정도에 따라 유륜 절개법, 수직 절개법, 오자형 절개법 등 다양한 방법으로 진행된다.

Advertisement

바노바기 성형외과 권희연 원장은 "임신과 출산을 하면서 가슴의 크기가 커졌다가 다시 줄어드는 과정에서 피부와 조직의 탄력이 떨어지고 가슴 처짐이 두드러질 수 있다"며 "가슴거상술은 단순히 가슴을 위로 끌어올리는 것이 아니라 처짐의 정도와 유방 조직의 양, 피부 탄력 등을 종합적으로 고려해야 하기 때문에 적절한 수술법을 선택하는 것이 무엇보다 중요하다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com