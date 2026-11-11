열린 문화 공간 꿈꾸는 파라다이스시티…지역 상생 문화 플랫폼 도약 추진

Advertisement

Advertisement

복합리조트의 경쟁력이 숙박과 레저 시설을 넘어 문화 콘텐츠로 확장되고 있다. 파라다이스시티가 지역 주민과 관광객을 대상으로 무료 전시와 공연, 계절별 축제를 잇달아 선보이며 문화 플랫폼 구축에 나섰다. 리조트 내부에 머물던 문화 콘텐츠를 외부 방문객에게 개방하고, 미술과 음악에서 미식·스포츠까지 영역을 넓히는 방식이다.

11일 파라다이스시티에 따르면 11월 13일부터 내년 1월 3일까지 크리스마스 프로모션 '알파인 홀리데이'를 개최한다. 북유럽 스키 마을을 주제로 플라자에 크리스마스 마켓을 조성하고 미디어 파사드와 연말 공연 등을 선보인다. 디저트 브랜드와 크리스마스 소품을 판매하는 마켓과 함께 가수 에일리 등이 참여하는 공연도 진행한다.

알파인 홀리데이는 플라자에서 진행, 별도 입장료 없이 마켓과 공연 및 전시 등을 즐길 수 있다. 지역 주민이 일상적으로 찾을 수 있는 문화공간으로서 이용객 범위를 넓히기 위한 복안이다.

Advertisement

파라다이스시티 플라자는 이탈리아 피렌체의 시뇨리아 광장에서 영감을 받아 조성한 공간으로, 유럽 광장처럼 사람들이 모이고 공연과 행사가 열리는 구조를 갖췄다. 2018년 첫 크리스마스 마켓을 시작으로 코로나19 시기를 제외하고 매년 겨울 테마를 바꿔 축제를 열고 있다.

파라디이스시티는 계절별 이벤트를 넘어 상시적인 문화 콘텐츠 확보에 적극 나서고 있다. 파라다이스 아트 스페이스를 중심으로 해외 작가들의 전시를 개최하고, 무료 공연과 버스킹을 통해 방문객의 문화 접근성을 높이고 있는 게 대표적인 사례다. 올해는 아티스트 듀오 A.A.무라카미의 한국 첫 단독전 '뉴 네이처'를 선보였으며, 지난 5월에는 홍콩 작가 신시아 막의 첫 해외 개인전을 무료로 개최했다.

Advertisement

대형 공연과 해외 아티스트 교류는 컬처파크가 담당한다. 지난 7일 미국 록 밴드 마이 케미컬 로맨스의 내한 공연에는 약 2만 명이, 지난 10월 열린 한일 음악 페스티벌 'XMF 2026'에도 원오크락 등 양국 아티스트 22팀이 출연해 이틀간 4만2000명의 관객이 방문했다.

Advertisement

문화 콘텐츠의 외연은 미술과 음악을 넘어 미식과 스포츠로도 넓어졌다. 지난 10월 글로벌 미식 가이드 라 리스트와 함께 '라 리스트 2027 코리아 어워즈'와 글로벌 미식 포럼을 개최했다. 지난 3월에는 국내외 400여 팀이 참가한 '2026 코리아오픈 댄싱 인 더 파라다이스시티'를 후원했다.

Advertisement

파라다이스시티 관계자는 "플라자와 컬처파크를 중심으로 지역 주민 누구나 일상 가까이에서 즐길 수 있는 콘텐츠부터 국내외 아티스트와 문화산업 관계자가 교류하는 대형 행사까지 폭넓게 선보여 왔다"며 "다양한 장르와 사람이 만나 새로운 문화 경험으로 이어지는 컬처 플랫폼의 역할을 확대하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com