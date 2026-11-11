"병원 로비에 핀 동화 속 크리스마스"…순천향대천안병원 트리 설치, 따뜻한 연말 분위기

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 최근 병원 로비와 아트리움에 크리스마스 트리를 설치해 환자와 보호자, 내원객들에게 따뜻한 연말 분위기를 전했다.

크리스마스 트리는 환자들의 빠른 쾌유를 기원하고 병원을 찾는 이들에게 희망과 위로를 전하기 위해 마련됐다. 특히 병원 노동조합도 트리 설치에 힘을 보태 화합과 상생의 의미를 더했다.

병원 로비에는 높이 7m의 대형 크리스마스 트리를 중심으로 반짝이는 오너먼트와 사슴 조형물, 선물 장식 등을 배치해 화려하고 풍성한 분위기를 연출했다.

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자연 채광이 어우러지는 아트리움에는 높이 4m의 메인 트리와 양옆의 보조 트리, 선물 상자와 곰 조형물 등을 함께 설치해 동화 속 크리스마스 풍경을 담았다.

두 공간에 마련된 크리스마스 트리는 특별한 볼거리와 사진 촬영 공간을 제공하는 등 병원을 찾은 내원객들에게 큰 호응을 얻고 있다.

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이문수 병원장은 "노사가 한마음으로 준비한 크리스마스 트리의 밝은 불빛이 환자와 보호자들에게 위로와 희망으로 전해지길 바란다"면서, "앞으로도 구성원 간 화합과 소통을 바탕으로 따뜻한 병원 문화를 만들어 가겠다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com