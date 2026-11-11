해외 온라인 플랫폼 입점 지원 사업 추진…소상공인 300곳 모집

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해외 온라인 시장 진출을 희망하는 소상공인을 지원하는 사업이 추진된다. 정부 차원에서 플랫폼 입점과 상품 등록, 홍보 콘텐츠 제작 등을 지원해 해외 판로 개척을 돕겠다는 취지다.

오렌지나무 주식회사는 11일 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 주관하는 '2026년 해외 온라인 플랫폼 판로지원' 사업에 참여할 소상공인 300개사 내외를 모집한다고 밝혔다. 오렌지나무 주식회사는 '2026년 해외 온라인 플랫폼 판로지원(통합공고)'의 입점지원 전문기관이다.

오렌지나무 주식회사에 따르면 2026 해외 온라인 플랫폼 판로지원 사업 신청 대상은 신청일 기준 정상 영업 중인 소상공인으로 해외 온라인 플랫폼에 입점되지 않은 소상공인이다. 이미 해외 플랫폼에 입점한 소상공인이라도 다른 다른 플랫폼에 새롭게 입점하려는 경우 지원 대상에 포함된다. 신청은 11월 20일 오후 6시까지 소상공인24 홈페이지에서 가능하다. 세부 신청 자격과 제출 서류는 소상공인24에 게시된 모집 공고문에서 확인할 수 있다. 사업 기간은 선정일부터 2027년 3월 31일까지다.

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선정된 업체에는 해외 진출 준비를 위해 플랫폼 계정 생성과 상품등록 등 입점에 필요한 절차부터 콘텐츠 제작과 전문 컨설팅 등을 지원한다. 제품 패키지 디자인, BI·CI 개발, 홍보영상 제작, 해외시장 조사 및 경쟁사 분석도 추가로 받을 수 있다.

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오렌지나무 주식회사는 "소상공인의 해외 온라인 플랫폼 시장 진출을 위한 지원규모는 공급가액의 80% 이내, 업체당 최대 450만원으로 나머지 공급가액의 20%와 부가가치세는 참여 업체가 부담해야 한다"고 밝혔다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com