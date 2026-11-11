"8년 만에 병명 찾고 제2의 삶"…변이형 협심증 환자, 병원에 감사의 기부

[스포츠조선 장종호 기자] 8년간 원인을 알 수 없는 어지럼증과 실신을 반복하던 환자가 정확한 진단과 치료로 일상을 되찾은 뒤 감사의 뜻을 병원에 1000만 원을 기부했다.

한림대학교동탄성심병원은 지난 9일 순환기내과 천대영 교수에게 진료받고 있는 환자 A(남·40대)씨로부터 경제적 어려움을 겪는 환자들의 검사비와 치료비, 간병비 등에 사용해 달라며 1000만원을 기부받았다.

A씨에게 이상 증상이 처음 나타난 것은 2018년 무렵이다. 갑작스러운 어지럼증과 함께 숨이 차고 쓰러질 것 같은 증상이 반복됐다. 여러 병원과 진료과를 찾아 검사를 받았지만 뚜렷한 원인을 찾지 못했다. A씨는 "내 몸은 계속 망가져 가는 것 같았는데, 병원에서는 '더 이상 해줄 게 없다'라는 말을 들었다"고 당시를 회상했다.

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이후에도 증상이 지속되던 A씨는 올해 8월 한림대동탄성심병원 순환기내과 천대영 교수를 찾았다. 천 교수는 여러 검사에서 특별한 이상이 확인되지 않았음에도 실신이 반복된다는 점에 주목했다. 정확한 원인을 찾기 위해 관상동맥조영술과 함께 약물을 투여해 관상동맥의 일시적인 수축을 유도하는 '관상동맥 경련 유발검사'를 시행했다.

검사에서 관상동맥의 뚜렷한 협착은 확인되지 않았지만, 경련 유발검사 중 약물을 투여하자 A씨가 평소 겪던 증상이 재현됐다. 천 교수는 검사 결과를 종합해 8년간 원인을 찾지 못했던 증상을 '변이형 협심증'으로 진단했다.

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변이형 협심증은 심장에 혈액을 공급하는 관상동맥이 갑자기 수축하면서 혈관이 일시적으로 좁아지는 질환이다. 동맥경화로 혈관이 좁아지는 일반적인 협심증과 달리, 평소 검사에서 뚜렷한 혈관 협착이 확인되지 않더라도 발생할 수 있다.

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천대영 교수는 "변이형 협심증으로 관상동맥 경련이 심하게 발생하면 일시적인 부정맥으로 인해 어지럼증이나 실신이 나타날 수 있다"며 "증상이 없는 평상시에는 일반적인 검사만으로 원인을 확인하기 어려운 경우가 있어 환자의 증상과 검사 결과를 종합적으로 살펴보는 것이 중요하다"고 설명했다.

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8년 만에 병의 원인을 알게 된 A씨는 약물치료를 시작한 뒤 일상을 되찾고 있다. 그는 "천대영 교수로부터 '안심하세요, 이제 약물로 치료할 수 있게 됐습니다'라는 말을 듣고 희망을 찾게 됐다"며 "약물치료를 받으며 일상을 되찾게 돼 제2의 삶을 사는 것 같다"고 말했다.

정확한 진단과 치료에 감사함을 느낀 A씨는 자신과 비슷한 어려움을 겪는 환자들을 돕기 위해 기부를 결심했다. 그는 "저를 끝까지 책임지고 돌봐준 데 대한 고마움을 직접 도움받은 병원에 보답하는 것으로 전하고 싶었다"며 "꼭 필요한 검사를 비용 때문에 받지 못하는 환자들이 있다는 설명을 듣고 그분들을 위해 기부하기로 결심했다"고 말했다.

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한림대동탄성심병원은 기부자의 뜻에 따라 기부금 전액을 천대영 교수에게 진료받는 경제적 취약환자의 검사비·치료비·간병비 지원에 사용할 계획이다.

한편 변이형 협심증은 주로 새벽이나 이른 아침, 안정을 취하는 중에 가슴이 쥐어짜이거나 답답한 통증이 발생하는 것이 특징이다. 증상이 수분간 지속되다 사라지는 경우가 많아 대수롭지 않게 여기기 쉽지만, 심한 경우 부정맥이나 실신으로 이어질 수 있다. 특히 갑작스러운 실신이나 심한 흉통이 발생하면 즉시 응급 진료를 받아야 한다.

치료에는 관상동맥의 경련을 억제하는 칼슘통로차단제와 질산염 제제 등이 사용된다. 증상 발생 시에는 의사의 처방에 따라 니트로글리세린 등 응급약을 사용할 수 있으며, 일부 베타차단제는 관상동맥 경련을 악화시킬 수 있어 사용에 주의가 필요하다. 또한 금연과 절주를 실천하고, 극심한 스트레스와 과로, 급격한 기온 변화 등 경련을 유발할 수 있는 요인을 피하는 것이 중요하다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com