무신사, 단체복 시장 진출…'무신사 유니폼' 론칭

무신사가 기업 및 기관 등의 단체복을 제작해주는 신규 비즈니스로 론칭한 무신사 유니폼. 사진제공=무신사

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무신사가 기업과 기관, 동호회 등을 대상으로 맞춤형 단체복을 제작·판매하는 기업 간 거래(B2B) 사업에 진출했다. 상품 선택부터 디자인 가공, 견적 확인과 주문까지 한 번에 진행할 수 있는 전용 플랫폼을 통해 단체복 시장 공략에 나선다.

무신사는 지난 10일 B2B 서비스 플랫폼 '무신사 유니폼(MUSINSA UNIFORM)'을 공식 출시했다고 11일 밝혔다. 기존에는 무신사 스토어에서 대량 구매 문의를 개별적으로 처리했으나, 이번 플랫폼을 통해 단체복 구매 절차를 정식 서비스로 통합했다.

무신사 유니폼에서는 무신사 스탠다드와 무신사 스탠다드 스포츠, 챔피온 등 3개 브랜드의 상품을 선택할 수 있다. 제작 가능한 품목은 반소매·긴소매 티셔츠와 피케 폴로 셔츠, 후드 집업, 플리스 등이다.

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기업명이나 기관 로고를 넣는 맞춤형 디자인 서비스도 제공한다. 고객은 자수와 나염, 디지털 프린팅 가운데 원하는 가공 방식을 선택할 수 있다. 기존에는 단체복 상품을 고른 뒤 별도의 가공업체를 찾고 견적을 비교해야 했지만, 무신사 유니폼에서는 이 과정을 한 번에 처리할 수 있도록 했다.

최소 주문 수량은 50장이며 구매 수량에 따라 최대 30%의 할인율이 적용될 예정이다. 할인율은 견적 확인 단계에서 공개해 고객이 별도의 가격 협상 없이 주문 조건을 확인할 수 있도록 했다.

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무신사는 기업 인사·총무·조직문화 담당자를 비롯해 스타트업과 민간 동호회 등을 주요 고객층으로 삼아 사업을 확대할 계획이다.

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무신사 관계자는 "단순한 단체복 판매를 넘어 '회사 유니폼도 무신사 스타일로' 입을 수 있도록 기업 유니폼을 패션의 영역으로 확장하는 것이 비즈니스의 핵심이며 차별점"이라며 "무신사 스탠다드의 검증된 품질과 디자인을 앞세워 기업 고객에게 차별화된 단체복 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com