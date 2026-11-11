코스맥스 '3Q 8758억원' 사상 최대 분기 매출 경신…영업이익 95% ↑

◇코스맥스 판교사옥 전경. 사진제공=코스맥스

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코스맥스가 한국 법인의 고성장과 해외 법인의 실적 개선에 힘입어 3분기 사상 최대 분기 매출을 경신했다. 미국 법인도 2분기 연속 흑자를 기록하며 글로벌 사업 성장에 힘을 보탰다.

코스맥스는 3분기 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 50% 증가한 8758억원, 영업이익은 95% 늘어난 833억원을 기록했다고 11일 공시했다. 한국 법인 매출은 61% 증가한 6161억원으로 처음 6000억원을 넘어섰으며, 영업이익도 97% 늘어난 677억원을 기록했다. 주요 고객사의 온라인 마케팅 확대와 해외 오프라인 채널 진출, 기초·색조 제품의 신제품 출시 확대가 성장을 이끌었다.

중국 법인 매출은 27% 증가한 1770억원으로, 상하이와 광저우 법인이 나란히 성장했다. 상하이에서는 색조 고객사의 발주 확대와 기초 브랜드의 신제품 출시가 실적을 뒷받침했고, 광저우에서는 선케어와 키즈·베이비 스킨케어 등으로 고객사 다각화가 진행됐다.

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미국 법인 매출은 88% 증가한 695억원을 기록했다. 크림·에센스·마스크·선케어 등 스킨케어 제품의 재주문과 개발 의뢰가 늘어난 가운데, 한국 본사와의 협업으로 개발 기간이 단축되며 매출 확대에 기여했다. 미국 법인은 2분기에 이어 3분기에도 영업 흑자를 달성했다.

동남아 법인도 성장세를 이어갔다. 인도네시아 법인 매출은 기존 고객사의 회복과 인기 제품 프로모션, 신제품 출시에 힘입어 34% 증가한 288억원을 기록했다. 태국 법인은 신규 고객사와 개발 프로젝트 증가, OBM 매출의 견조한 기여로 7% 성장한 162억원을 올렸다.

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코스맥스 관계자는 "한국 법인의 가파른 성장과 글로벌 법인의 동반 성장이 맞물리며 비수기인 3분기에도 사상 최대 분기 매출을 다시 썼다"며 "독보적인 R&D와 생산 역량이 뒷받침하는 업계 최대 규모의 경쟁력을 바탕으로, 글로벌 화장품 ODM 1위의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 전했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com