"병원 중심 글로벌 혁신클러스터"…분당서울대병원 헬스케어혁신파크 개원 10주년 새 비전 선포

[스포츠조선 장종호 기자] 분당서울대병원(원장 전영태)은 지난 10일 헬스케어혁신파크에서 '2026년 서울대학교병원·분당서울대학교병원 국민의 연구중심병원 공동 심포지엄'을 개최하고, 개원 10주년을 맞은 헬스케어혁신파크의 새로운 비전으로 '국가 바이오헬스 혁신생태계를 선도하는 병원 중심 글로벌 혁신클러스터'를 선포했다.

서울대병원과 분당서울대병원이 공동 개최한 이번 심포지엄에는 양 병원을 비롯해 서울대학교 의과대학, 서울특별시보라매병원 등 주요 기관 관계자와 연구자들이 참여해 각 기관이 축적해온 연구 성과를 공유하고 공동연구 확대를 위한 협력 방향을 모색했다.

행사는 ▲헬스케어혁신파크 개원 10주년 기념식 ▲기념 특강 ▲주요 연구 성과 발표 순서로 마련됐으며, 특히 개원 10주년 기념식에서는 헬스케어혁신파크의 비전 선포식이 함께 진행됐다.

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분당서울대병원 헬스케어혁신파크는 2016년 국내 최초의 병원 중심 바이오클러스터로 개원한 이래 연구·임상 인프라를 단계적으로 확충해왔다. 2019년에는 지석영 의생명연구소를 준공해 기초연구부터 전임상·임상까지 연계하는 연구 기반을 마련했고, 이후 시뮬레이션센터와 임상시험센터, 챌린지센터를 잇달아 개소하며 교육·연구 지원 기능을 넓혔다. 이를 통해 아이디어 도출부터 사업화까지 연구개발 전주기를 한곳에서 지원하는 체계를 갖췄다.

분당서울대병원은 이 같은 연구 역량을 인정받아 2025년 보건복지부 제1기 연구중심병원 인증을 받았다. 현재 헬스케어혁신파크에는 30개 바이오헬스케어 기업이 입주해 병원, 연구기관과 한 공간에서 협업하고 있으며, 누적 특허는 2,000건에 이른다.

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새 비전 '국가 바이오헬스 혁신생태계를 선도하는 병원 중심 글로벌 혁신클러스터'는 연구중심병원으로서 구축해온 연구 기반과 헬스케어혁신파크의 협력 환경을 바탕으로 산·학·연·병 연계를 확대하겠다는 방향을 담고 있다. 이를 통해 연구 성과가 의료 현장과 산업으로 이어져 국민이 체감할 수 있는 미래 의료 혁신을 실현한다는 목표다.

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이어진 기념 특강에서는 최병윤 분당서울대병원 연구기획부장이 '헬스케어혁신파크 10년의 발자취, 그리고 도약하는 미래'를 주제로 헬스케어혁신파크의 주요 성과와 발전 방향을 소개했다. 박정환 보건복지부 의료인공지능데이터정책과장은 'AI 시대의 보건의료데이터 정책 방향'을 주제로 정부의 정책 방향을 공유하며 연구와 산업 간 연계 필요성을 강조했다.

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마지막 세션에서는 참여 기관의 연구자들이 주요 연구 성과를 발표했다. 서울의대 의학연구의 현황과 과제를 시작으로 세포치료제 임상 개발, 췌장암 첨단치료 플랫폼, AI를 활용한 치매 예방 전략 등 기초 연구부터 임상 적용에 이르는 다양한 연구가 소개됐다. 각 기관은 이번 심포지엄을 계기로 이 같은 연구 역량과 인프라를 서로 연계해 공동연구를 한층 확대해 나갈 계획이다.

전영태 분당서울대병원장은 "헬스케어혁신파크는 지난 10년의 성과를 바탕으로 새로운 도약을 시작한다"며, "대한민국 바이오헬스 혁신을 이끄는 거점으로서 우수한 연구 성과가 실제 의료 현장의 변화와 국민 건강 증진으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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김재용 분당서울대병원 의생명연구원장은 "새 비전에는 그간 쌓아온 협력을 토대로 연구와 산업, 의료 현장이 병원을 중심으로 연결되는 글로벌 혁신클러스터로 나아가겠다는 의지를 담았다"며, "이번 심포지엄에서 다진 기관 간 협력이 새로운 공동연구와 의료 혁신으로 이어지도록 헬스케어혁신파크가 든든한 기반이 되겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com