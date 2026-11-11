"술 줄이고 싶은데 번번이 실패"…의지 탓 아닌 '알코올 사용장애' 의심

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 연말을 앞두고 모임과 회식이 늘어나는 시기다. 평소 술을 줄이거나 끊으려 해도 뜻대로 되지 않고 번번이 실패한다면, 단순히 의지의 문제로 넘길 것이 아니라 '알코올 사용장애'를 의심해야 한다. 음주량보다 스스로 통제할 수 있는 조절 능력이 관건인 알코올 사용장애는 전문 클리닉과 다학제 협진을 통한 초기 개입과 지속적인 치료가 필수적이다.

알코올 사용장애는 음주를 조절하기 어려워지고, 술로 인해 건강이나 일상생활에 문제가 생기는데도 음주를 계속하는 질환이다. 흔히 '알코올 중독'이라고 부르지만, 의학적으로는 알코올 사용장애라는 용어를 사용한다. 단순히 술을 얼마나 마시는지보다 음주를 스스로 통제할 수 있는지, 일상생활에 어떤 영향을 미치는지가 중요하다.

대표적인 증상은 계획했던 양보다 술을 많이 마시거나, 술을 줄이려는 시도가 반복해서 실패하는 것이다. 음주 욕구가 강해지고, 가정이나 직장에서 문제가 발생하는데도 술을 계속 마시기도 한다. 술을 마시지 않을 때 손이 떨리거나 불안해지는 금단 증상이 나타날 수도 있다. 이러한 문제는 유전적 요인과 음주 환경, 스트레스 등이 복합적으로 작용해 발생하며, 반복적인 음주로 뇌의 보상체계와 행동 조절 기능에 변화가 생기면 음주 욕구를 억제하기 더욱 어려워질 수 있다.

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진단은 음주 습관과 신체적·정신적·사회적 문제를 종합적으로 평가해 이뤄진다. 대표적인 선별검사로는 한국형 알코올사용장애 선별검사(AUDIT-K)를 활용할 수 있으며, 미국정신의학회(APA)의 정신질환 진단 및 통계 편람(DSM-5)에 따라 최근 12개월 동안 음주 조절 실패, 강한 음주 욕구, 일상생활의 지장, 금단 증상 등 11가지 진단 기준 가운데 2가지 이상에 해당하면 알코올 사용장애로 진단할 수 있다. 해당 기준의 충족 개수에 따라 경도(2~3개), 중등도(4~5개), 중증(6개 이상)으로 구분한다. 방치하면 간질환, 고혈압, 심혈관질환과 여러 암의 발생 위험이 높아지고, 수면장애나 우울·불안 등 정신건강 문제도 동반될 수 있다.

치료에는 상담과 인지행동치료, 약물치료 등이 활용되며, 알코올 사용장애를 전문적으로 진료하는 클리닉을 찾는 것도 좋은 방법이다. 특히 음주 문제는 신체적·정신적 건강과 밀접하게 연결돼 있어 필요에 따라 여러 진료과의 협력이 중요하다. 가정의학과에서 전반적인 건강 상태와 만성질환을 평가하고, 정신건강의학과와 협력해 음주 의존이나 우울·불안 등 동반 문제를 치료할 수 있다. 간 손상이 의심되는 경우에는 소화기내과와의 협진을 통해 합병증을 함께 관리하는 것이 도움이 된다.

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다만 오랫동안 많은 양의 술을 마셔온 사람은 갑자기 술을 끊을 때 주의해야 한다. 신체적 의존이 형성된 경우 손 떨림, 불안, 식은땀 등의 금단 증상이 나타날 수 있으며, 심하면 경련이나 의식 혼란을 동반하는 진전 섬망(Delirium Tremens)으로 이어질 수 있다. 이는 생명을 위협할 수 있는 응급상황이므로, 장기간 과음해왔거나 과거 심각한 금단 증상을 경험한 사람은 혼자 금주를 시도하기보다 의료진의 도움을 받아 안전하게 금주해야 한다.

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고려대학교 안암병원 가정의학과 이종성 교수는 "알코올 사용장애는 단순히 술을 많이 마시는 문제가 아니라 음주를 조절하는 능력이 떨어지고, 그로 인해 건강과 일상생활에 문제가 생기는 질환"이라며 "술을 줄이려는 시도가 반복해서 실패한다면 의지만으로 해결하려 하기보다 전문적인 진료를 받는 것이 중요하다"고 강조했다.

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이어 "알코올 사용장애는 적절한 치료와 지속적인 관리를 통해 호전될 수 있다"며 "환자의 음주 습관뿐 아니라 신체적·정신적 건강 상태를 종합적으로 살펴야 하며, 필요한 경우 관련 진료과와 협력해 개인에게 맞는 치료를 이어가는 것이 회복에 도움이 된다"고 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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