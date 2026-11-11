스타틴·에제티미브 초기 복합요법, LDL 콜레스테롤 목표 달성 2배 빠르다

스타틴·에제티미브 초기 복합요법은 스타틴 단독요법보다 LDL 콜레스테롤을 빠르게 낮췄으며, 이러한 효과는 강화 목표군과 기존 목표군 모두에서 3년간 유지됐다.

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[스포츠조선 장종호 기자] 동맥경화성 심혈관질환 환자에게 치료 초기부터 스타틴과 에제티미브를 함께 투여하면 스타틴 단독요법으로 시작할 때보다 목표 LDL 콜레스테롤 수치에 2배 이상 빠른 속도로 도달한다는 대규모 임상 연구 결과가 나왔다.

세브란스병원 심장내과 김병극·이상협 교수 연구팀은 동맥경화성 심혈관질환 환자를 대상으로 스타틴과 에제티미브를 처음부터 함께 사용하는 '초기 복합요법'이 스타틴 단독요법에 비해 LDL 콜레스테롤 목표 달성률을 획기적으로 높이고, 임상 경과 및 안전성은 단독요법과 동등한 수준을 유지한다고 밝혔다. 이번 연구 결과는 미국심장협회 학술대회(AHA)에서 주요 임상 연구(Late-Breaking Clinical Trial)로 발표됨과 동시에 심혈관 분야 권위지인 '서큘레이션(Circulation, IF 41.3)'에 게재됐다.

동맥경화성 심혈관질환 환자에서 LDL 콜레스테롤을 낮추는 것은 심근경색과 뇌졸중 등 심혈관질환 합병증과 사망 위험을 줄이는 핵심 치료 목적이다. 기존에는 스타틴을 우선 투여하고, 수치가 충분히 조절되지 않는 경우 콜레스테롤의 장 흡수를 억제하는 에제티미브 등 비스타틴 계열 약제를 순차적으로 추가하는 방식이 일반적이었다.

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최근 고위험 환자를 중심으로 LDL 콜레스테롤을 더 적극적으로 낮추는 강화 치료 전략이 강조됨에 따라, 연구팀은 치료 초기부터 두 약제를 병용하는 전략의 유용성을 입증하고자 임상시험을 진행했다. 앞서 연구팀은 Ez-PAVE 연구를 통해 LDL 콜레스테롤을 55㎎/dL 미만으로 낮추는 강화 치료 전략의 효과와 안전성을 확인해 '뉴잉글랜드저널오브메디슨(NEJM)'에 발표한 바 있다.

2021년 1월부터 2022년 7월까지 국내 17개 병원에서 동맥경화성 심혈관질환 환자 3,048명을 대상으로 무작위 배정을 실시했다. 환자들은 LDL 콜레스테롤 목표치를 55㎎/dL 미만으로 설정한 '강화 목표군'과 70㎎/dL 미만으로 설정한 '기존 목표군'으로 나뉜 뒤, 다시 치료 시작부터 스타틴·에제티미브를 함께 복용하는 '초기 복합요법군'과 스타틴 단독으로 시작하는 '단독요법군'으로 배정되어 비교 분석을 받았다.

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분석 결과 초기 복합요법은 LDL 콜레스테롤 목표를 빠르게 달성하는 데 매우 효과적이었다. 특히 LDL 콜레스테롤 목표를 55㎎/dL 미만으로 설정한 강화 목표군에서 치료 1개월 후 목표에 도달한 비율은 초기 복합요법군이 44.3%로, 단독요법군(18.3%)보다 2배 이상 높았다. 이러한 차이는 장기간 유지되어 1년 시점(복합요법 55.7% vs 단독요법 30.0%)과 3년 시점(복합요법 69.4% vs 단독요법 52.2%) 모두 복합요법군이 우수한 달성률을 보였다.

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목표치를 70㎎/dL 미만으로 설정한 기존 목표군에서도 복합요법의 우수성이 확인됐다. 치료 1개월 후 목표 달성률은 복합요법군 71.6%, 단독요법군 47.1%였으며, 3년 시점에도 각각 73.2%, 63.1%로 유의미한 차이를 나타냈다. 3년간 측정한 LDL 콜레스테롤 중앙값 역시 강화 목표군에서 복합요법군 53㎎/dL, 단독요법군 62㎎/dL였고, 기존 목표군에서는 각각 63㎎/dL와 70㎎/dL로 집계됐다.

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스타틴 단독으로 치료를 시작한 환자 중 상당수는 추적 관찰 기간 내에 에제티미브를 추가로 투여해야 했다. 강화 목표군의 34.3%, 기존 목표군의 24.8%가 추적 기간 중 에제티미브를 추가해, 결국 단독요법으로 시작하더라도 환자의 약 30%는 목표 달성을 위해 결국 복합요법으로 전환하는 것으로 나타났다.

반면 3년간의 주요 임상 경과와 안전성 측면에서는 두 전략 간 통계적으로 유의한 차이가 없었다. 심장성 사망, 비치명적 심근경색·뇌졸중, 불안정 협심증 등 주요 심혈관 사건 발생률은 복합요법군 8.5%, 단독요법군 7.9%로 유사했으며 약물 부작용 발생률도 두 군 간 차이가 없었다.

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김병극 교수는 "LDL 콜레스테롤 수치를 꾸준히 확인하며 목표에 도달할 때까지 약제를 조절한다면 스타틴으로 시작해 필요할 때 에제티미브를 추가하는 순차적 전략도 유효하다"며 "그러나 치료의 궁극적인 목적은 목표 LDL 콜레스테롤 수치의 신속하고 안정적인 달성이므로, 처음부터 에제티미브를 함께 사용하는 전략이 훨씬 빠르고 수월하게 목표에 도달하도록 돕는다"고 설명했다.

한편 김병극 교수는 동맥경화성 심혈관질환 환자의 지질강하치료 및 관상동맥 스텐트 시술 후 항혈소판치료 등 주요 약물치료 전략을 다룬 대규모 다기관 임상연구를 이끌며 국제적인 연구 성과를 이어가고 있다. 올해 세계 3대 심장학회인 미국심장학회(ACC), 유럽심장학회(ESC), 미국심장협회(AHA)에서 연구 결과가 모두 '최신 임상연구(Late-Breaking Clinical Trial, LBCT)'로 채택 및 발표되는 성과를 이뤘으며, NEJM 2편 게재에 이어 이번 연구를 Circulation에 발표하며 관상동맥질환 치료 전략의 글로벌 표준을 다지고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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