"지하 대피소가 집단 무덤 됐다"…3톤 폭탄에 민간인 50여 명 참변

사진출처=CNN

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[스포츠조선 장종호 기자] 우크라이나 남부의 한 마을에서 주민들에게 구호물자를 나눠주던 지하 대피시설이 러시아군의 대규모 공습으로 무너져 50명 이상이 목숨을 잃었다. 첫 공습 이후 구조대원과 주민들이 생존자를 구하기 위해 현장에 모이고 지하 대피소로 몸을 피한 상황에서 또다시 폭격이 이어진 것으로 드러났다. 구조대원들의 보디캠에는 이들의 마지막 순간까지 고스란히 담겼다.

미국 매체 CNN은 우크라이나 당국으로부터 독점 입수한 경찰 보디캠 영상과 폭탄 잔해, 목격자 증언, 현장 촬영 영상 등을 분석해 지난 2일(이하 현지시각) 우크라이나 남동부 자포리자주 코미슈바하 마을에서 발생한 러시아군 공습의 전말을 보도했다.

이번 공격으로 50명 이상이 사망했다. 2026년 들어 발생한 러시아군의 우크라이나 공격 가운데 가장 많은 희생자를 낸 사례이자, 전쟁 발발 이후에도 손꼽히는 대규모 인명 피해다. 희생자들은 빵과 위생용품 등 구호물자를 받기 위해 학교에 모였거나 첫 번째 공습을 피해 대피한 주민들이었다.

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공습은 지난 2일 오전 9시 45분에서 50분 사이 시작됐다. 러시아군이 학교 부지에 폭탄 두 발을 투하하면서 건물이 크게 파손됐다. 당시 여성 한 명이 숨졌고, 또 다른 여성은 콘크리트 구조물 아래에 깔린 채 부상을 입고 구조를 기다리고 있었다.

현장에 도착한 구조대원들은 무너진 잔해를 걷어내며 매몰자를 구하는 작업에 나섰다. 당시 출동한 경찰의 보디캠 영상을 보면 오전 10시 15분 심하게 파손된 건물과 잔해, 매몰된 여성을 구조하려는 구조대원들의 모습이 담겼다.

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오전 10시 32분, 경찰 무전에서 또 다른 공습이 임박했다는 경고가 나왔다. 구조대원들은 콘크리트 아래에 갇힌 여성을 계속 구조할지, 지하로 대피할지를 선택해야 하는 상황에 놓였다. 곧이어 주민들에게 대피하라는 추가 경고가 전달됐고, 두 경찰관을 비롯한 주민들은 지하 벙커에 있는 학교로 내려갔다. 그러나 대피한 지 불과 몇 분 만인 오전 10시 35분쯤 강력한 폭발이 발생했다. 두 경찰관의 보디캠에는 주황색 섬광이 화면을 가득 채운 뒤 영상이 끊기는 순간이 기록됐다.

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폭발로 지하 대피시설은 완전히 무너졌다. 우크라이나 국방정보국은 폭발 직후 해당 장소에 추가 공습이 여섯 차례 더 이어졌다고 밝혔다.

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폭격에 사용된 무기는 대형 관통폭탄인 FAB-3000으로 지목됐다. 우크라이나 국방정보국은 지하 대피시설을 직접 타격한 폭탄이 FAB-3000이라고 밝혔다. 이 폭탄은 무게가 3000㎏이 넘고, 1400㎏ 이상의 폭약을 탑재할 수 있는 대형 항공폭탄이다. 러시아군은 여기에 유도장치를 장착해 활공폭탄으로 개량해 운용하고 있다. 지하 벙커와 같은 견고한 시설을 파괴하는 데 사용되는 무기다.

공습 이후 촬영된 영상에는 학교가 있던 자리에 거대한 웅덩이가 생기고 주변 건물들이 심하게 파손된 모습이 담겼다. 우크라이나 보안국(SBU)이 공개한 폭탄 잔해 수거 영상에 따르면 폭격으로 생긴 구덩이는 약 30ｍ 길이, 20ｍ 너비에 달했다.

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이번 공격은 민간인을 위한 구호물자 배급 일정이 사전에 공개된 장소에서 발생했다는 점에서도 논란이 커지고 있다. 코미슈바하 마을 당국은 공격 하루 전 텔레그램을 통해 다음 날 오전 10시부터 정오까지 학교에서 빵과 위생용품을 배급한다고 공지했다.

유엔 우크라이나 인권감시단의 다니엘 벨 대표는 인도주의적 구호 활동의 시간과 장소가 널리 알려져 있었다고 지적했다. 그는 러시아군이 구호물자 배급 사실을 알고 있었거나 공격을 계획하면서 현장에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 확인하기 위한 기본적인 조치조차 하지 않았을 수 있다며, 어느 경우든 이번 공격은 국제인도법의 가장 기본적인 원칙을 위반했을 가능성이 있다고 비판했다.

러시아는 민간인을 의도적으로 공격했다는 주장을 일관되게 부인하고 있다. 러시아 국방부는 당시 해당 지역의 우크라이나 군 부대를 공격했다고 주장했지만, 이번 공습 자체에 대해서는 별도의 입장을 내놓지 않았다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com