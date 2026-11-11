"외형 확대·수익성 개선 동시에"…이마트, 3분기 별도 분기 총매출 사상 첫 5조원 돌파

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이마트가 올해 3분기 할인점과 트레이더스, 에브리데이 등 주요 사업의 고른 성장에 힘입어 외형 확대와 수익성 개선을 동시에 이뤘다. 별도 기준 분기 총매출은 사상 처음 5조원을 넘어섰으며, 영업이익도 전년 동기 대비 46% 이상 증가했다.

이마트는 11일 공시를 통해 올해 3분기 별도 기준 총매출이 5조1040억원으로 전년 동기 대비 11.1% 증가했다고 밝혔다. 영업이익은 1660억원으로 46.3% 늘었다. 1·2분기에 이어 3개 분기 연속 실적 개선 흐름을 이어가면서 3분기 누계 영업이익도 3379억원으로 전년 동기 대비 28.8% 증가했다.

이러한 성과에 대해 이마트는 가격·상품·공간 전반에 걸친 혁신이 고객 유입 확대로 이어진 결과로 풀이했다. 실제 고래잇 페스타의 3분기 매출과 방문객 수는 전년 동기 대비 각각 29.2%, 14.7% 증가했으며, 초저가 자체 브랜드(PB)인 '5K프라이스' 매출도 2배 이상 늘었다. 스타필드 마켓으로 리뉴얼한 경산점과 동탄점 역시 매출과 방문객 수가 동반 증가하며 공간 혁신 효과를 입증했다.

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주요 사업의 방문객 수도 고르게 늘었다. 3분기 할인점 방문객 수는 전년 동기 대비 5.3%, 트레이더스는 8.0%, 에브리데이는 11.5% 증가했다.

특히 트레이더스는 3분기 총매출 1조1668억원, 영업이익 552억원으로 각각 역대 분기 최대 실적을 기록했다. 전년 동기 대비 매출과 영업이익 증가율은 각각 16.6%, 40.5%에 달했다. 자체 브랜드 'T스탠다드'와 특화 먹거리 콘텐츠인 'T카페' 매출도 각각 16.6%, 15.5% 증가하며 성장을 뒷받침했다.

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에브리데이도 통합 매입 시너지와 퀵커머스 확대에 힘입어 총매출 3995억원, 영업이익 110억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 7.7%, 11.1% 증가한 수치다. 퀵커머스 매출은 같은 기간 38.5% 늘었다.

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연결 기준 3분기 순매출은 7조4919억원으로 전년 동기 대비 911억원 증가했으며, 영업이익은 461억원을 기록했다. 관계사별로는 SSG닷컴이 전년 동기 대비 158억원의 손익 개선을 이뤘고, 이마트24도 영업손실을 49억원 줄인 29억원으로 축소했다. 조선호텔앤리조트는 영업이익 226억원으로 2.7% 증가한 반면, SCK컴퍼니는 영업손실 453억원을 기록했다.

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이마트 관계자는 "꾸준히 다져온 본업 경쟁력이 고객 기반 확대로 이어지며 외형 성장과 수익성 제고를 동시에 이끌었다"며 "앞으로도 유통 혁신을 이어가는 동시에 고객이 체감하는 혜택을 확대해 시장 리더십을 더욱 공고히 하겠다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com