"관광을 생활인구 확대 동력으로"…한국관광공사, 인구감소지역 사업화 기반 강화

◇민병선 한국관광공사 관광산업본부 본부장이 2026 관광벤처 파이널 데모데이에서 인사말을 하고 있는 모습.

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관광을 생활인구감소 지역의 성장 동력으로 육성하려는 시도가 확대되고 있다. 한국관광공사가 지역의 문화유산과 자연환경, 유휴공간을 관광상품으로 개발해 외부 방문객을 유치하고 숙박과 체험 등을 통해 지역 경제 활성화를 이끌어 내기 위해 분주하게 움직이고 있다. 톡톡튀는 아이이어를 갖춘 관광벤처기업의 지역 사업 실증부터 투자유치까지 지원하는 등 지역 관광산업의 사업화 기반을 만들기 위한 일환이다.

11일 한국관광공사에 따르면 지난 10일 전남 강진군과 전북 김제시에서 추진한 '2026 BETTER里(배터리) 사업'의 성과공유회를 개최했다. 배터리는 관광벤처기업의 아이디어와 지역 고유 자원을 결합해 인구감소지역에서 사업 모델을 실증하는 프로그램이다. 관광기업에는 새로운 사업 기회를 제공하고, 지역에는 관광객 유입과 체류를 유도할 수 있는 콘텐츠를 발굴하는 것을 목표로 하고 있다.

올해 사업에는 14개 기업이 참여했다. 강진에서는 역사·문화자원을 활용한 체류형 관광 모델이 선보였다. 구텐베르크는 다산 정약용의 저술 정신을 계승한다는 취지로 집필 공간과 숙박, 전자책 출간을 결합한 '다산서옥'을 운영했다. 문화유산을 단순히 둘러보는 관광에서 벗어나 방문객이 머물며 창작 활동을 경험하는 상품으로 확장했다.

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김제에서는 자연환경을 활용한 체류형 관광 모델이 실증됐다. 문카데미는 새만금 바람길을 기반으로 러닝과 숙박을 결합한 '런스테이(Run-Stay)'를 운영했다. 기르는 지역 유휴공간을 활용해 외국인 관광객에게 지역 고유의 경험을 제공하는 사업을 추진했다.

한국관광공사는 지역 관광사업의 발굴과 함께 관광벤처기업의 성장 기반을 마련하기 위한 투자유치 지원도 병행하고 있다. 지난 10일 서울 중구 커뮤니티하우스 마실에서 열린 '2026 관광벤처 파이널 데모데이'를 진행했다. 관광벤처 파이널 데모데이에는 관광기업과 투자사, 청년 예비 창업가 등 100여 명이 참석했다. 14개 기업이 투자유치 설명회(IR)에 참여해 사업 모델과 성장 전략을 발표했으며, 모의 투자 평가를 거쳐 6개 우수기업이 선정됐다. 외국인 여행 영상 기반 관광 소비 데이터 분석, 매장 구매 전환 솔루션, 해양레저 통합 플랫폼, 외국인 관광객 부가세 환급 솔루션 등을 운영하는 기업들이 투자사들의 평가를 받았다. 행사에서는 40여 건의 후속 투자 상담도 이뤄졌다.

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한국관광공사는 투자사와 후속 상담을 지원하는 한편 지역별 창조경제혁신센터와 연계한 1대1 특화 컨설팅을 통해 관광벤처기업의 지역 진출도 뒷받침할 계획이다.

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민병선 한국관광공사 관광산업본부장은 "관광벤처의 혁신이 기업의 성장을 넘어 지역의 새로운 방문과 체류로 이어지는 것이 중요하다"며 "관광기업과 지역이 함께 성장하는 기반을 넓혀 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com