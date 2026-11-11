포스코·GS, AI 데이터센터 인프라 공략 협력…철강·전력·냉각 역량 결집

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포스코와 GS그룹이 AI 데이터센터 관련 인프라 시장 공략을 위해 힘을 모은다. 철강 소재를 공급하는 데 그치지 않고 데이터센터 설계 단계부터 참여해 전력과 냉각, 건설을 아우르는 사업 모델을 구축한다는 계획이다. 양사는 이같은 노력을 통해 국내 사업을 시작으로 북미와 아시아 등 해외 시장 진출도 추진할 예정이다.

11일 포스코에 따르면 이날 GS그룹과 서울 강남구 GS타워에서AI 데이터센터(AIDC) 사업 분야 전략적 협력을 위한 업무협약을 체결했다. AI 데이터센터 구축에 필요한 양사의 기술과 사업 역량을 결합해 국내외 프로젝트를 공동으로 추진하기 위한 일환이다.

헙무협약에 따라 포스코는 데이터센터 건설과 설비에 필요한 철강 소재를 공급하고, 초기 설계부터 참여해 프로젝트별 맞춤형 솔루션을 제공한다. GS그룹은 데이터센터 사업 기획과 전력 공급, 설계·시공, 냉각 설비 등을 담당한다. GS건설이 설계·시공을 맡고 GS칼텍스는 액체냉각 분야에서 사업 노하우 등을 지원하는 식이다.

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AI 데이터센터는 일반 데이터센터보다 전력 사용량과 발열 부담이 크다. 서버와 전력 설비를 안정적으로 가동하려면 전력 공급과 냉각 시스템을 효율적으로 구축해야 한다. AI 기술 발전 속도에 맞춰 데이터센터를 조기에 가동하는 것도 중요하다. 건설 기간이 길어질수록 최신 설비 도입과 투자금 회수 시점이 늦어질 수 있기 때문이다.

포스코는 데이터센터의 이런 특성을 고려해 특화 철강 소재를 공급할 계획이다. 포스맥(PosMAC)은 건축 내외장재와 케이블 트레이 등에 적용해 부식을 줄이고 시설 내구성을 높이는 데 활용된다. 전자파 차폐 소재는 IT 장비 간 전자기 간섭을 줄여 서버의 안정적인 작동을 돕는다. 고효율 전기강판은 변압기와 발전기 등의 에너지 효율을 높이는 데 쓰인다. 제철소 운영 과정에서 축적한 발전·냉난방 효율화 경험을 데이터센터 운영에 적용하는 방안도 검토한다. 양사는 우서국내 대형 AIDC 프로젝트에 협력 모델을 적용해 구축과 운영 실적을 확보할 계획이다. 이후 포스코의 글로벌 철강 네트워크와 GS글로벌의 해외 사업망을 활용해 북미와 아시아 시장으로 사업을 확대한다는 구상이다.

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이희근 포스코 사장은 "AI 데이터센터는 향후 글로벌 철강·소재 수요를 새롭게 견인할 핵심 미래 시장"이라며 "GS그룹의 인프라 밸류체인에 포스코의 차세대 철강 솔루션 역량을 결합해 글로벌 AIDC 시장에서 주도권을 확보하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com