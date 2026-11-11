상생협력 범위 넓힌 삼성전자…동반성장 평가 15년 연속 최우수

◇지난 10월 13일 서울 삼성동 코엑스에서 개최된 '2026 스마트비즈엑스포' 개막식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있는 모습. 사진제공=삼성전자

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삼성전자가 2026년 동반성자지수 평가에서 최우수등급을 받았다고 11일 밝혔다. 2011년 평가 도입 이후 15년 연속 최우수 등급 수상이다. 동반성장지수는 동반성장위원회가 대·중소기업 간 동반성장을 촉진하기 위해 매년 기업별 동반성장 수준을 평가하는 지표다.

삼성전자는 동반성장 우수기업 선정 배경으로는 협력사를 넘어 국내 중소기업 저반으로 상생협력 범위를 넓히고 있는 것이 꼽힌다. 삼성전자는 2015년부터 중소기업의 스마트공장 구축을 지원했으며, 2018년에는 지원 대상을 거래 관계가 없는 기업으로 확대했다. 현재까지 전국 3600여개 중소기업이 지원을 받았다. 삼성전자가 보유한 일부 기술 특허를 중소기업에 개방해 지금까지 2500여건을 무상 양도한 것이 대표적인 사례다.

삼성전자 제조 전문가 160여명이 기업 현장에 참여해 생산 시스템 구축과 제조 공정 개선, 인력 양성, 판로 개척 등도 돕고 있다. 올해는 인공지능(AI) 솔루션 도입을 지원하는 '스마트공장 4.0'으로 사업 범위를 넓혔다.

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협력회사에 대한 지원도 기술 개발과 자금, 인력 등으로 다각화하고 있다. 삼성전자는 2010년 1조4000억원 규모의 상생펀드를 조성해 협력회사의 기술 개발과 설비투자 자금을 저금리로 지원하고 있다. 2013년부터는 중소벤처기업부와 공동으로 기술개발사업에 200억원을 지원했으며, 2022년에는 차세대·ESG 기술 확보를 위해 300억원 규모의 신규 펀드를 추가 조성했다. 2024년에는 5대 금융지주와 8000억원 규모의 ESG 펀드를 마련해 중소·중견 협력회사의 시설 투자와 기술 개발을 지원하고 있다.

2013년부터 운영 중인 상생협력아카데미에서는 협력회사 임직원 누적 27만명이 인력 양성 프로그램을 이수했고 협력회사 채용박람회, 협력회사 온라인 채용관 등을 운영해 약 9800명의 채용을 지원했다. 이밖에 삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY), 삼성희망디딤돌, 삼성드림클래스 등을 운영하며 인재 육성과 교육 기회도 제공했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com