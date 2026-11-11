최윤정 파라다이스 부회장, 메세나인상 수상…"문화예술 가치, 사회 확산 노력"

Advertisement

Advertisement

최윤정 파라다이스그룹 부회장이 메세나인상을 수상했다. 메세나인상은 문화체육관광부 장관 표창으로, 기업이나 단체가 아닌 개인에게 수여되는 상이다.

11일 파라다이스그룹에 따르면 최 부회장은 지난 10일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 '2026 한국메세나대회'에서 제27회 메세나대상 '메세나인상'을 수상했다. 최 부회장은 파라다이스그룹의 문화?복지재단을 이끌며 문화예술 진흥과 장애인 고용확대, 인재 육성 활동을 꾸준히 이어오는 등 우리 사회의 문화적 가치 확산에 기여한 공로를 인정받았다. 파라다이스시티를 예술과 일상이 자연스럽게 어우러지는 아트테인먼트 리조트로 발전시키며 문화예술의 대중화에 나서고 있는 게 대표적인 사례다. 파라다이스시티 곳곳에 국내외 예술 작품 3,000여 점을 선보이고 있으며, 이 중 약 90%가 국내 작가의 작품으로 구성돼 있다. 세계적인 예술가들의 작품과 함께 국내 작가들의 작품을 소개함으로써 한국 예술의 우수성과 가능성을 널리 알리겠다는 취지에서다. 뿐만 아니라 장애인에게 안정적인 일자리를 제공하고 지속적인 성장을 지원하는 활동도 이어가고 있다. 문화예술을 통한 가치 확산을 사람의 자립과 역량 개발로 연결하기 위한 노력도 기울여 왔다.

파라다이스그룹은 문화예술 후원을 넘어 사람의 가능성과 사회적 가치를 연결하는 활동을 더욱 확대해 나갈 계획이다. 특히 장애인의 안정적인 고용과 지속적인 성장을 지원하는 등 일자리 창출을 통한 사회적 가치 실현에도 적극 나설 방침이다.

Advertisement

최 부회장은 "문화예술에서 시작된 작은 움직임이 사람과 사람을 연결하고 새로운 가능성을 열어 우리 사회를 더욱 풍요롭고 따뜻하게 만드는 힘으로 이어지기를 바란다"며 "문화예술과 사람의 가능성을 연결하고, 그 가치가 사회 곳곳으로 확산될 수 있도록 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com