1억 년의 비밀 이야기 품은 진안…마이산 시간의 길 속으로

◇진안의 마이산은 1억년 전 지질 활동에 의해 생겨난 곳으로, 백악기의 역암으로 구성됐다. 사진제공=국립공원공단 국가지질공원사무국

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넓은 들판 한복판에 두 개의 돌산이 우뚝 솟아 있다. 바다에 묻혀 있던 땅이 산이 된 곳, 구멍이 숭숭 뚫려 거뭇거뭇한 돌산 표면의 모양새부터 신비롭다. 게다가 가는 길 곳곳에 쌓인 돌탑에 주변 분위기마저 예사롭지 않다. 전북 진안의 마이산에는 자연이 1억 년 이상에 걸쳐 만들어 낸 '시간의 길'이 있다. 지구과학적으로 중요하고 경관이 우수한 곳으로 자연유산 중 하나다. 눈길이 머무는 곳마다 저마다 사연을 품고 있다. 미국 그랜드캐니언에도 이런 시간의 길이 있고, 이곳을 찾는 이들은 매년 수십만 명에 달한다. 자연과 시간이 빚어낸 풍경은 직접 마주할 때 진한 감동과 여운을 느낄 수 있다. 국가지질공원이자 자연유산인 마이산, 그곳에 있는 시간의 길을 걸었다.

◇마이산 탑사로 향하는 길은 산행이 아닌 산책에 가깝다. 편안한 길을 삼대가 걸으며 주변 풍경을 즐기는 동시에, 지질학적 자연유산을 함께 보고 즐길 수 있는 게 마이산 여행의 즐거움이다. 사진=김세형

사계절 다른 매력, 찾을수록 커지는 기쁨

'무주, 진안, 장수.' 전북에선 예로부터 이곳을 흔히 '무진장'이라고 불렀다. 무진장은 자연경관이 뛰어나지만 접근성이 좋지 못했던 곳의 대명사로도 사용됐다. 지역민들 사이에선 꺼리는 단어지만, 전주 사람들도 큰마음을 먹고 나서야 했던 곳이 무진장이다. 지금의 무진장은 교통이 발달해 전주를 기준으로 각각 40여 분도 채 걸리지 않는다. 전주에 들른 김에 함께 즐길 수 있는 여행지가 됐다. 그럼에도 불구하고 아직까지 이곳은 여행지로서 불모지에 가깝다.

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여행지로서 무진장의 매력을 꼽자면 대자연의 신비로움을 들 수 있다. 우선 세계적으로는 자연유산, 한국에선 국가지질공원으로 불리는 곳이 다수 포진해 있다. 진안·무주 국가지질공원에는 진안 마이산을 비롯해 운일암반일암, 구봉산, 천반산, 운교리 삼각주 퇴적층이 있고, 무주의 경우 구상화강편마암, 외구천동(수심대, 나제통문), 적상산 천일폭포, 용추폭포, 금강벼룻길 등이 있다. 국가지질공원은 대부분 국립공원 내에 있는 경우가 많다. 안전을 위한 시설 관리는 기본이고, 계절별로 다양한 매력을 느낄 수 있어 사계절 온 가족 여행지로 안성맞춤이다.

◇마이산은 찬바람이 불기 시작하는 지금부터 제 매력을 발산한다. 마이산 탑사에 들어서면 타포니(풍화혈)를 다수 확인할 수 있다. 사진=김세형

찬바람이 부는 지금, 진안의 마이산으로 향했다. 국가지질공원에 속한 마이산은 찬바람이 불기 시작하는 지금부터 제 매력을 발산한다. 단풍이 지고 나무가 제 몸을 움츠리기 시작, 그동안 숨겨왔던 속살을 드러내는 순간이다.

◇마이산 탑사의 중심에 있는 돌탑과 둘산은 이곳에서만 볼 수 있는 독특한 볼거리다. 사진=김세형

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마이산은 산행지로서보다 관광지로서 이미지가 강하다. 돌탑이 즐비한 탑사까지 걷는 길만 걸어도 마이산을 느끼기에는 부족하지 않기 때문이다. 탑사는 말의 귀와 같은 두 개의 돌산을 가까이 마주할 수 있는 곳으로, 가는 길이 어렵지 않다. 산행은 고행이라고 했다. 사람마다 다르겠지만, 낮은 곳에서 높은 곳에 오르기에는 수고로움이 따른다. 길이 험할수록 산행을 두고 자신의 영혼과 만나는 일이라고 이야기하는 사람도 있다. 이런 의미에서 마이산 탑사가 목적지라면 산행보다는 산책을 즐긴다는 표현이 적합하고, 방문객의 심리적 접근성도 높이는 요소가 된다. 그래서일까. 마이산을 찾는 이들은 연간 120만 명에 달한다고 한다. 신비로운 자연경관을 바탕으로 대한민국 100대 명산, 한국 관광 100선, 미슐랭 그린 가이드북에서 높은 점수를 받았으니 당연한 일일지도 모른다.

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◇올해 완공을 목표호 하고 있는 진안·무주 국가지질공원 거점센터에서는 다양한 지질활동을 이해하기 쉽게 다양한 콘텐츠로 채워질 예정이다. 사진은 진안 구봉산이 생겨나는 과정을 이해하기 쉽게 만들어 놓은 조형물. 사진=김세형

마이산 탑사까지의 길은 산책로처럼 꾸며졌지만, 주변 경관은 미국 그랜드캐니언의 시간의 길과 견줘도 손색이 없다. 암마이봉(686m)과 숫마이봉(679.9m)으로 불리는 두 개의 돌산은 말의 귀 형상을 하고 있다.

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마이산은 지질 활동에 의해 생겨났다. 백악기의 역암으로 구성돼 있으며, 기반암은 선캄브리아기 소백산변성암복합체에 속하는 화강암질 편마암이다. 마이산은 백악기 육성 소분지인 진안분지에 속하며, 당겨열림분지의 형성에 의해 역암층이 퇴적된 후 융기에 의해 현재의 모습이 형성됐다. 봉우리의 표면에는 바닷속에 있던 바위 내부의 수분이 얼고 녹기를 반복하며 암석 성분이 빠져나가 풍화된 타포니(풍화혈)가 발달해 학술적 가치도 매우 크다.

◇마이산의 타포니(풍화형)을 본 뒤 인근 수산루를 찾으면 타포니 속에 들어선 이색 정자의 모습을 확인 할 수 있다. 사진제공=국립공원공단 국가지질공원사무국

마이산 탑사에 도착하면 또 다른 역사의 시간이 기다린다. 이갑룡 처사가 쌓았다는 돌돌탑들이 방문객의 시선을 사로잡는다. 돌산과 어우러진 돌탑은 마이산에서만 만날 수 있는 독특한 볼거리다.

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타포니 지형을 쉽게 이해하기 위해서는 마이산 인근에 있는 수선루(마령면 소재)를 찾으면 된다. 타포니 속에 들어선 정자의 모습을 확인할 수 있다.

◇운일암반일암은 백악기 동안 진안분지에서 일어난 화산활동을 볼 수 있는 계곡으로, 기암절벽과 크고작은 폭포와 소, 하천을 따라 굴러온 거대한 거석이 자리잡고 있다. 사진=김세형

운일암반일암, 드라이브 코스로 제격

진안의 독특한 지형을 즐기는 방법은 여럿이 있다. 산행과 산책을 통해 가까이에서 시간의 길을 느끼는 직접 체험과 차를 이용해 한 발 멀리서 전체적인 풍경을 눈에 담는 간접 체험 등이다. 마이산은 직접 걸으며 체험해야 한다면, 운일암반일암은 직접 체험과 차를 이용한 간접 체험이 모두 가능한 곳이다.

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운일암반일암은 백악기 말 옥천대 연변의 단층대를 따라 만들어진 진안분지에서 일어난 화산활동의 산물인 유문암질 용암류로 이뤄져 있다. 백악기 동안 진안분지에서 일어난 화산활동을 볼 수 있는 계곡인 셈이다. 계곡의 양쪽은 깎아내리는 듯한 기암절벽으로 이뤄져 있으며, 크고 작은 폭포와 소, 하천을 따라 굴러온 거대한 거석들이 겹겹이 자리 잡고 있다. 주차장, 편의점, 탐방로, 야영장 등의 기반 시설이 잘 갖춰져 있어 여수, 남원, 전주를 비롯해 인근 주요 관광지를 들르기 전 방문하면 좋다.

◇운일암반일암에서는 단순히 풍경을 즐기는 것 외에도 구봉산 구름다리와 같이 핵티브한 활동도 즐길 수 있다. 사진제공=국립공원공단 국가지질공원사무국

운일암반일암에서는 단순히 풍경을 즐기는 것 외에도 액티브한 체험도 가능하다. 구봉산 구름다리를 이용하면 높은 곳에서 1억 년의 시간이 빚어낸 자연경관을 한눈에 감상할 수 있다.

◇단양리의 사양제는 물 위에 비친 마이산의 절경을 찍을 수 있는 곳으로 최근 포토존으로 인기를 얻고 있다. 사진=김세형

이 밖에 진안에는 여행객의 편의와 즐거움을 배가시키는 다양한 공간이 여행객을 반긴다. 단양리에 있는 사양제가 대표적이다. 마이산에 직접 오르지 않아도 물 위에 비친 마이산의 절경을 사진에 담을 수 있는 곳으로, 수상 데크길도 마련돼 있다. 인근 북부관광단지에는 카트 시설 등 어린이를 위한 시설을 비롯해 사우나를 즐길 수 있는 가족형 숙박시설인 홍삼빌도 있다.

◇진안·무주 국가지질공원 거점센터는 올해 개관을 목표로 하고 있으며, 교육·관광 등 정보를 제공하는 공간으로 지리매김한다는 계획이다. 사진=김세형

특히 진안·무주 국가지질공원 거점센터도 운영을 위한 마무리 작업을 하고 있어 교육·관광 등 삼대가 함께 즐길 수 있는 가족형 관광지로서 경쟁력 확보에도 나서고 있다. 최근 관광 콘텐츠로서 빼놓을 수 없는 것 중 하나가 미식이다. 진안은 흑돼지를 비롯해 민물고기를 활용한 민물매운탕과 어제비(어탕수제비) 등을 즐겨보는 것을 추천한다.

진안=안진김세형 기자 fax123@sportschosun.com