일산백병원, 응급인터벤션센터 개소…"응급진료부터 혈관 시술까지 신속한 연계"

[스포츠조선 장종호 기자] 인제대학교 일산백병원(병원장 최원주)이 10일 응급인터벤션센터 개소식을 개최하고 중증 응급환자에 대한 신속하고 전문적인 치료체계 강화에 나섰다.

이날 개소식에는 백대욱 인제학원 이사장, 서진수 백중앙의료원장, 최원주 일산백병원장, 박준석 진료부원장 등 주요 보직자와 내외빈 100여 명이 참석해 센터 개소를 축하했다.

응급인터벤션센터는 뇌출혈과 급성 뇌경색 등 신속한 진단과 치료가 중요한 중증 혈관질환 환자에게 전문적인 혈관 중재시술을 제공하기 위해 마련됐다. 특히 1층 권역응급의료센터 바로 옆에 센터를 배치해 응급실 내원부터 검사와 진단, 혈관 중재시술까지 이어지는 진료 과정을 신속하게 연계할 수 있도록 했다. 이를 통해 응급상황에서 환자의 이동과 진료 대기 시간을 줄이고, 골든타임 확보에 기여할 것으로 기대된다.

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이를 위해 일산백병원은 고양시 최초로 독일 지멘스 헬시니어스의 최첨단 양방향 혈관조영 장비 'ARTIS icono Biplane(아티스 아이코노 바이플레인)'을 도입했다. 기존 혈관조영 장비 2대에 신규 장비 1대를 추가해 총 3대의 혈관조영 장비 운영체계를 구축함으로써 중증 혈관질환 환자에 대한 진단과 시술 역량을 한층 강화했다.

인터벤션은 혈관조영 영상을 실시간으로 확인하면서 카테터 등 의료기구를 혈관에 삽입해 질환을 진단하고 치료하는 최소침습적 중재시술이다. 급성 뇌경색 환자의 혈전제거술과 뇌동맥류 코일색전술을 비롯해 관상동맥질환 치료를 위한 심혈관 중재시술, 간암 환자의 경동맥화학색전술(TACE) 등 다양한 혈관질환 치료에 활용된다.

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이번에 도입한 장비(ARTIS icono Biplane)는 서로 다른 두 방향에서 혈관을 동시에 촬영할 수 있는 양방향 혈관조영 시스템이다. 고해상도 영상과 3차원(3D) 영상 구현을 통해 복잡한 혈관 구조와 병변의 위치를 입체적으로 확인할 수 있어 의료진이 환자의 상태를 보다 정밀하게 파악하고 시술 계획을 수립하는 데 도움을 준다. 특히 복잡한 뇌혈관 구조를 확인해야 하는 고난도 중재시술에서 정확하고 안전한 치료를 지원할 것으로 기대된다.

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최원주 병원장은 "이번 응급인터벤션센터 개소와 최첨단 혈관조영 장비 3호기 도입은 중증 응급환자에게 보다 신속하고 정밀한 치료를 제공하기 위한 중요한 기반"이라며 "권역응급의료센터와 전문 혈관 중재시술 인프라의 연계를 강화해 지역 응급의료 수준을 높이고, 지역 주민에게 가장 신뢰받는 대학병원이 되도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

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백대욱 인제학원 이사장은 "재단이 일산백병원의 시설과 첨단 의료장비에 지속적으로 투자하는 것은 환자들에게 보다 수준 높은 의료서비스를 제공하기 위한 것"이라며 "앞으로도 우수한 의료 인프라를 바탕으로 환자의 생명을 지키는 데 최선을 다해달라"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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