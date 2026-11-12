"호텔 7층 창가에 기댔다가…" 창틀 떨어져 20대 여성 추락사

호텔 복도 7층 창문에 기대던 여성의 모습(왼쪽)과 비명 소리를 듣고 달려 온 호텔 직원이 바깥을 살펴보는 모습. 사진출처=UOL

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[스포츠조선 장종호 기자] 브라질의 호텔에서 20대 여성이 7층 창문에 기대던 중 창틀이 떨어져 나가면서 추락해 숨지는 사고가 발생했다.

UOL 등 현지 매체들에 따르면 26세 여성 A는 지난 3일(현지시각) 새벽 1시 30분쯤 브라질 마라냥주 상루이스에 있는 리우 포티 호텔(Rio Poty Hotel) 7층에서 떨어져 숨졌다.

호텔 CCTV 영상을 보면 남자친구와 함께 복도를 걷던 A는 7층 창문 근처에서 발길을 멈췄다. 대화를 나누던 중 A는 창가로 다가가 아래쪽 창틀에 몸을 기대었다. 그 순간 알루미늄 창틀이 떨어져 나가면서 A는 그대로 건물 아래로 추락했다.

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A는 호텔 출입구 위쪽 지붕에 떨어진 것으로 전해졌다. 현장에서는 응급조치가 이뤄졌지만 결국 숨을 거뒀다.

경찰은 이번 사건을 사고에 따른 사망으로 보고 수사하고 있다. 다만 여성이 몸을 기댄 알루미늄 창틀이 어떤 이유로 떨어져 나갔는지는 아직 밝혀지지 않았다.

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보도에 따르면 숨진 A는 홀로 4세와 7세 자녀를 키우고 있었던 것으로 전해졌다.

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A의 어머니는 현지 언론 인터뷰에서 "딸이 남자친구와 즐기기 위해 외출했는데, 나는 관에 담긴 딸을 맞이하게 됐다"며 비통한 심정을 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com