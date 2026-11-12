"이게 군인정신이다"…국립묘지서 웃고 떠든 국방장관에 호통친 사병

사진 촬영 중인 피트 헤그세스 미국 국방부장관 및 일행들(왼쪽)과 경고를 하는 경비병. 사진캡처=CNN

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 국방장관 피트 헤그세스와 측근들이 국립묘지에서 웃으며 대화하다 경비병으로부터 강한 질책을 받는 일이 벌어졌다.

미국 매체 CNN은 알링턴 국립묘지의 무명용사의 묘를 지키던 미 육군 경비병이 헤그세스 장관과 그의 고위 참모들에게 정숙을 요구했다고 보도했다.

보도에 따르면 헤그세스 장관은 11일(현지시각) 재향군인의 날 기념행사에 참석한 뒤 아내 제니퍼, 백악관 및 국방부 관계자들과 무명용사의 묘 앞에서 사진을 촬영했다.

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사진 촬영을 마친 일행 일부가 웃으며 대화를 나누자 묘 앞을 순찰하던 경비병이 다가와 이들을 향해 소리쳤다.

경비병은 "모든 방문객은 항상 침묵과 경의를 유지해야 한다"고 경고했다. 엄숙한 분위기를 유지해야 하는 추모시설에서 소란을 피우지 말라는 취지였다.

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당시 상황에 대해 미 국방부는 경비병의 조치가 적절했다는 입장을 밝혔다.

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국방부 대변인은 "장관과 국방부 전체는 미국을 안전하게 지키기 위해 희생한 군 장병들의 희생을 항상 기려 왔으며 앞으로도 그럴 것"이라며 "이 엄숙한 날을 기념하는 과정에서 한 군인이 모든 방문객에게 예의를 지켜 달라고 정확하고 정중하게 상기시켰다"고 말했다.

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이에 앞서 트럼프 대통령 역시 2024년 알링턴 국립묘지에서 선거운동 영상을 촬영해 비판을 받은 바 있다.

이번 영상을 접한 네티즌들은 "이게 바로 군인 정신이고 애국심이다. 존경한다", "해당 경비병을 진급시켜라", "그곳은 쇼핑몰이 아니다", "그들은 명예라는 단어를 모르는 것 같다" 등 비판적 반응을 보이고 있다.

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한편 무명용사의 묘는 미국에서 가장 신성한 전쟁 추모시설 가운데 하나로 꼽힌다. 제1차 세계대전에서 전사한 신원 미상의 미군 병사를 기리기 위해 조성됐다.

미 육군 제3보병연대 소속 경비병들은 1948년부터 비가 오거나 눈이 내리는 날에도 24시간 교대 근무를 이어오고 있다. 외국 정상과 대통령, 정치인, 주요 인사들도 미국 군인들의 희생을 기리기 위해 이곳을 자주 방문한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com