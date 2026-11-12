"벼락치기·고카페인 금물"…수능 D-7 최상의 컨디션 관리법

AI 생성 이미지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 2027학년도 대학수학능력시험이 일주일 앞으로 다가온 가운데, 시험 당일 제실력을 발휘하기 위해서는 무리한 학습량 확대보다 평소의 생활리듬을 유지하는 건강관리가 최우선 과제로 꼽힌다. 수면 부족과 과도한 카페인 섭취를 피하고, 시험 시간표에 맞춘 규칙적인 수면과 식습관으로 최상의 컨디션을 만드는 것이 핵심이다.

수능은 오전부터 오후까지 장시간 집중력을 유지해야 하는 시험인 만큼, 남은 기간 충분한 수면과 규칙적인 식사, 적절한 휴식을 통해 몸의 리듬을 시험 일정에 맞추는 것이 좋다. 한림대학교강남성심병원 가정의학과 박효진 교수의 도움말로 수능 일주일 전부터 실천해야 할 건강관리 수칙을 정리했다.

◇수능 일주일 전, 공부시간보다 중요한 수면 리듬

Advertisement

수능을 앞두고 가장 주의해야 할 것은 수면 부족이다. 잠을 충분히 자지 못하면 집중력과 기억력, 판단력이 떨어질 수 있다. 특히 밤늦게까지 공부하고 아침에 늦게 일어나는 생활이 반복되면 오전부터 시작되는 수능시험에서 제 실력을 발휘하기 어려울 수 있다.

따라서 남은 일주일 동안은 공부시간을 무리하게 늘리기보다 시험 당일 기상시간에 맞춰 일정한 시간에 잠들고 일어나는 습관을 유지하는 것이 좋다. 일반적으로 13~18세 청소년에게 권장되는 수면시간은 하루 8~10시간이다. 다만 개인의 수면 습관과 건강 상태를 고려해 충분한 수면을 확보하되, 시험 직전 수면시간이나 취침·기상시간을 갑자기 바꾸는 것은 피하는 것이 좋다.

Advertisement

수면은 학습한 내용을 기억하고 정리하는 과정에도 중요한 역할을 한다. 잠을 줄여 공부시간을 확보하더라도 수면 부족이 누적되면 오히려 학습 효율이 떨어질 수 있다. 시험이 가까워질수록 새로운 내용을 무리하게 학습하기보다 기존에 공부한 내용을 정리하고 충분한 수면을 취하는 것이 도움이 된다.

Advertisement

◇식사·카페인·스트레스 관리, 평소 생활습관 유지가 핵심

Advertisement

수험생의 컨디션을 좌우하는 또 다른 요소는 식사와 영양관리다. 시험을 앞두고 긴장감이 높아지면 식욕이 떨어지거나 소화불량, 복통 등의 증상이 나타날 수 있다. 이럴 때일수록 식사를 거르거나 평소 먹지 않던 보양식을 찾기보다 규칙적으로 식사하고 소화가 잘되는 음식을 적당량 섭취하는 것이 좋다.

아침식사는 오전 시험에 필요한 에너지를 공급하고 공복으로 인한 불편감을 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 밥과 달걀, 두부 등 탄수화물과 단백질이 포함된 음식을 균형 있게 섭취하되, 지나치게 기름지거나 자극적인 음식은 피하는 것이 바람직하다. 평소 아침식사를 거르던 수험생이라면 시험 당일 갑자기 많은 양을 먹기보다 남은 기간 조금씩 아침식사에 적응하는 것도 방법이다.

Advertisement

졸음을 쫓기 위해 마시는 커피와 에너지음료도 주의해야 한다. 카페인은 일시적으로 각성 효과를 나타내지만, 과도하게 섭취하면 심장 두근거림이나 불안감을 유발하고 수면의 질을 떨어뜨릴 수 있다. 특히 청소년은 카페인에 민감할 수 있으므로 에너지음료와 같은 고카페인 음료는 가급적 피하고, 수면에 영향을 줄 수 있는 오후나 저녁 시간의 카페인 섭취에도 주의해야 한다. 카페인에 의존하기보다 충분한 수면과 적절한 휴식으로 피로를 관리하는 것이 중요하다.

시험을 앞두고 느끼는 긴장과 불안 역시 적절한 관리가 필요하다. 적당한 긴장감은 집중에 도움이 될 수 있지만, 과도한 스트레스가 지속되면 두통이나 복통, 소화불량, 불면 등 신체 증상으로 이어질 수 있다. 공부 중간에 가벼운 스트레칭이나 산책을 하고, 긴장될 때는 천천히 심호흡하며 몸의 긴장을 풀어주는 것이 도움이 된다. 다만 시험 직전 무리한 운동이나 평소 하지 않던 고강도 운동을 새롭게 시작하는 것은 피하는 것이 좋다.

또한 시험을 앞둔 시기에는 감기나 독감 등 호흡기 감염 예방에도 신경 써야 한다. 사람이 많은 장소에서는 개인위생에 주의하고, 외출 후 손 씻기 등 기본적인 감염 예방 수칙을 지키는 것이 좋다. 발열이나 기침 등의 증상이 발생하면 무리하게 공부하기보다 충분히 쉬고, 필요한 경우 진료를 받는 것이 바람직하다.

Advertisement

◇수능 당일, 새로운 시도보다 익숙한 습관이 중요

시험 당일에는 평소와 비슷한 시간에 일어나 여유 있게 준비하고, 시험장까지 이동하는 시간을 충분히 확보하는 것이 좋다. 긴장으로 인해 평소보다 소화기 증상이 심해질 수 있으므로 아침과 점심 모두 익숙한 음식을 적당량 섭취하는 것이 바람직하다.

또한 시험장 실내 온도와 외부 기온 차이에 대비해 얇은 옷을 여러 겹 입고, 쉬는 시간에는 가벼운 스트레칭과 적절한 수분 섭취로 긴장을 완화하는 것이 도움이 된다. 다만 시험 중 화장실 이용에 부담을 느끼지 않도록 한꺼번에 많은 양의 물을 마시는 것은 피하는 것이 좋다.

무엇보다 시험 당일 컨디션을 높이겠다는 생각으로 평소 먹지 않던 영양제나 건강기능식품을 새롭게 복용하는 것은 삼가야 한다. 시험을 앞두고 불안이나 불면을 해소하기 위해 수면제나 안정제를 임의로 복용하는 것도 피해야 한다. 일부 약물은 다음 날까지 졸음이나 집중력 저하를 유발할 수 있기 때문이다. 또한 집중력 향상을 목적으로 처방받지 않은 약물을 복용해서는 안 되며, 기존에 복용 중인 처방약은 임의로 중단하거나 용량을 변경하지 않는 것이 중요하다.

박효진 교수는 "수능시험을 일주일 앞둔 시점에서는 무리하게 공부시간을 늘리거나 새로운 생활습관을 시도하기보다 평소의 생활리듬을 안정적으로 유지하는 것이 중요하다"며 "수면 부족은 오히려 집중력과 기억력을 떨어뜨릴 수 있으므로 충분한 수면과 규칙적인 식사로 컨디션을 관리하고, 시험 당일에도 평소와 같은 생활습관을 유지하며 차분하게 임하는 것이 좋다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com