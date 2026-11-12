"근육량 적으면 알츠하이머 위험 최대 34%↑"…혈관성 치매도 28% 높아

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[스포츠조선 장종호 기자] 근육량이 적을수록 알츠하이머병 발생 위험이 높아진다는 연구 결과가 나왔다.

인제대학교 일산백병원 신경과 정수진 교수팀이 국내 60세 이상 성인 약 190만 명을 장기간 추적 조사한 결과다.

이번 연구는 국민건강보험공단 건강검진 자료를 활용해 2009년부터 2015년까지 건강검진을 받은 60세 이상 성인 189만 7197명을 대상으로 진행됐다.

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연구 대상자의 평균 연령은 66.1세였으며, 남성 87만 5094명, 여성 102만 2103명이 포함됐다. 연구진은 대상자의 팔·다리 등 사지에 있는 골격근량을 추정해 근육량이 가장 적은 하위 25%와 나머지 75%를 비교하고, 2022년까지 치매 발생 여부를 추적했다.

연구 결과, 근육량이 적은 남성은 정상 근육량을 가진 남성보다 알츠하이머형 치매 발생 위험이 34% 높았다. 여성에서도 27% 높은 것으로 나타났다.

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남성의 알츠하이머형 치매 발생률은 근육량이 적은 군에서 1000인년당(1000명을 1년간 추적했을 때) 11.3명으로 정상군 5.1명보다 높았으며, 여성 역시 근육량이 적은 군 16.2명, 정상군 7.0명으로 차이를 보였다.

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근육량이 적을수록 알츠하이머 위험이 단계적으로 높아지는 경향도 확인됐다. 근육량이 가장 많은 상위군을 기준으로 비교했을 때, 남성은 근육량이 감소할수록 알츠하이머 위험도가 16%, 30%, 58%까지 단계적으로 높아졌다. 여성에서도 4%, 13%, 36%씩 위험도가 증가했다. 두 성별 모두 이러한 경향은 통계적으로 유의했다.

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연구진은 혈관성 치매에서도 비슷한 결과를 확인했다. 근육량이 적은 남성은 정상군보다 혈관성 치매 위험이 28%, 여성은 23% 높았다.

특히 주목할 점은 나이가 상대적으로 젊거나 만성질환이 많지 않은 사람에서 근육량과 알츠하이머 위험의 연관성이 더 뚜렷했다는 것이다. 연구진은 나이가 들면서 자연스럽게 근육량이 감소하는 경우보다, 상대적으로 젊은 연령에서 근육량이 적은 경우가 다른 건강 문제나 생활습관 등의 영향을 반영할 가능성이 있다고 분석했다.

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연구진은 근육량 감소가 알츠하이머병 위험과 연관되는 이유로 신체활동 감소, 만성 염증, 인슐린 저항성, 미토콘드리아 기능 이상, 근육에서 분비되는 물질인 마이오카인 변화 등을 가능성으로 제시했다. 다만 이번 연구는 관찰연구이기 때문에 근육량 감소가 알츠하이머병을 직접 일으킨다고 단정할 수는 없다.

정수진 교수팀은 이번 연구가 대규모 전국 단위 자료를 이용해 장기간 추적하면서 근육량과 알츠하이머병의 관계를 분석했다는 점에 의미가 있다고 설명했다. 특히 기존 연구와 달리 근력이나 보행능력 등을 포함한 '근감소증' 전체가 아니라, 근육량 자체가 치매 발생 위험과 어떤 관련이 있는지를 별도로 분석했다.

정수진 교수는 "이번 연구 결과는 치매 예방을 위해 뇌 건강뿐 아니라 평소 근육량을 유지하는 것도 중요하게 고려할 필요가 있다는 점을 보여준다"며 "특히 비교적 젊은 시기부터 규칙적인 신체활동과 균형 잡힌 영양 섭취 등을 통해 근육 건강을 관리하는 것이 중요하다"고 말했다.

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이번 연구결과는 알츠하이머 치매 분야 권위 학술지인 'Alzheimers Research & Therapy(IF 8.9)' 최근호에 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com