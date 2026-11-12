에이피알 '에이지알' 앱 글로벌 다운로드 250만 돌파…해외 이용자 비중 76%

메디큐브 에이지알 부스터 프로 X2 및 '에이지알' 앱 화면. 사진제공=에이피알

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에이피알의 메디큐브 모바일 애플리케이션(앱) '에이지알(AGE-R)'이 글로벌 누적 다운로드 250만 건을 넘어섰다. 뷰티 디바이스의 해외 판매가 늘어나면서 앱 이용자도 꾸준히 증가하는 모습이다.

에이피알은 지난 10월 말 기준 에이지알 앱의 전 세계 누적 다운로드가 250만 건을 돌파했다고 12일 밝혔다. 올해 1월 150만 건에서 약 10개월 만에 100만 건 증가했다. 월간 활성 이용자 수(MAU)는 36만 명으로 연초보다 20% 늘었다.

2022년 3월 출시된 에이지알 앱은 메디큐브 뷰티 디바이스와 연동해 제품 사용을 지원하는 서비스다. 2023년 10월 '부스터 프로' 출시와 함께 블루투스 연동 기능을 도입했으며, 이후 다양한 제품에 맞춰 기능을 확대해 왔다.

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부스터 진동 클렌저와 하이 포커스 샷 플러스, 부스터 브이 롤러, 부스터 프로 X2, 부스터 글로우 등이 출시되면서 기기별 연동 기능도 추가됐다. 이용자는 앱을 통해 디바이스 사용 이력을 확인하거나 사용 단계와 LED 색상을 조절하고 AI 모드 등을 활용할 수 있다.

에이지알 뷰티 디바이스의 글로벌 누적 판매량은 지난 8월 기준 800만 대를 넘어섰다. 앱에서는 기기 연동뿐 아니라 자체 콘텐츠와 게임, 커뮤니티, 메디큐브 상품권 구매 등의 서비스도 제공하고 있다.

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해외 이용자 비중도 높다. 지난 9월 말 기준 에이지알 앱의 전체 MAU 가운데 해외 이용자는 약 76%, 국내 이용자는 약 24%를 차지했다. 현재 한국과 미국, 일본 등 전 세계 90여개국에서 서비스를 제공하며 한국어·영어·일본어·중국어·베트남어 등 5개 언어를 지원한다.

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에이피알은 앞으로 국가별 이용 환경과 소비자 수요를 고려해 앱 기능을 개선하고 뷰티 디바이스와 디지털 서비스의 연계성을 강화할 계획이다.

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에이피알 관계자는 "에이지알 앱은 소비자의 뷰티 디바이스 활용 경험을 디지털 서비스로 확장하고, 글로벌 이용자와의 접점을 넓히는 역할을 하고 있다"며 "앞으로도 디바이스와 앱 간 연계성을 강화하고 국가별 이용 환경과 수요를 고려한 서비스를 고도화해 글로벌 뷰티 플랫폼으로서의 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com