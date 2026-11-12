신진서, 박정환 합류...한국, 2026 삼성화재배 16강에 4명 진출

제공=한국기원

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2026 삼성화재배 월드바둑마스터스에서 한국 선수 4명이 16강 진출에 성공하며 우승을 향한 도전을 이어간다.

11일 경기도 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 대회 본선 32강 둘째 날 경기에서 신진서 9단과 박정환 9단이 나란히 승리를 거두고 16강에 합류했다.

한국랭킹 1위 신진서 9단은 일본의 시바노 도라마루 9단을 상대로 221수 만에 흑 불계승을 거두며, 이번 승리로 신진서는 일본 선수 상대 공식 대국 46전 전승이라는 기록을 이어갔다.

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한국 선수 간 맞대결에서는 랭킹 3위 박정환 9단이 랭킹 5위 강동윤 9단을 159수 만에 흑 불계승으로 제압했다.

반면 한국랭킹 9위 김명훈 9단은 중국의 당이페이 9단에게 200수 만에 흑 불계패하며 16강 진출에 실패했다.

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이로써 한국은 10일 열린 32강 첫째 날 승리를 거둔 변상일, 목진석 9단에 이어 신진서, 박정환 9단까지 총 4명이 16강 진출을 확정했다.

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본선에 출전한 한국 선수 9명 가운데 4명이 생존해 우승 경쟁을 이어가게 됐다.

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다른 대국에서는 중국 양딩신 9단이 탄샤오 9단에게 173수 만에 흑 불계승을 거뒀고, 셰커 9단은 전기 우승자 랴오위안허 9단을 186수 만에 백 불계승으로 꺾었다.

리친청 9단도 저우훙위 7단을 상대로 186수 백 불계승을 기록했다.

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전기 준우승자 딩하오 9단은 투지캉 6단과의 대결에서 336수 만에 백 1집반승을 거두며 16강에 합류했다.

양카이원 9단은 중화타이베이 쉬하오훙 9단을 상대로 292수 백 1집반승을 거뒀다.

32강 일정이 모두 마무리되면서 한국 4명, 중국 11명, 일본 1명 등 총 16명이 다음 라운드에 진출했다.

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제공=한국기원

32강 종료 후 진행된 16강 대진 추첨 결과, 한국 선수 4명 모두 중국 기사와 맞붙게 됐다.

12일 열리는 16강 첫째 날에는 신진서 9단이 중국 양딩신 9단과 8강 진출을 다툰다.

박정환 9단은 중국 스웨 9단과 맞붙으며, 시니어조를 통과해 본선에 오른 목진석 9단은 중국 당이페이 9단을 상대한다.

13일 열리는 16강 둘째 날에는 변상일 9단이 중국 왕싱하오 9단과 맞대결을 펼친다.

왕싱하오는 앞서 10일 열린 32강에서 싱가포르 쉬샤오판을 꺾고 16강에 진출했다.

이어지는 16강은 12일부터 13일까지 이틀에 나눠 진행한다.