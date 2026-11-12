경륜경정총괄본부, 이동 약자 여행 지원에 3000만원 기부

경륜경정총괄본부는 4일 이동 약자의 스포츠 레저여행기회 확대를 위해 3,000만 원을 기부했다. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 한국관광공사(사장 박성혁)와 함께 이동 약자의 스포츠·레저 여행 기회 확대를 위한 사회공헌사업을 추진한다.

경륜경정총괄본부는 지난 4일 광명장애인종합복지관에서 한국관광공사와 함께 자전거 여행 활성화 캠페인 '오늘은 자크닉' 연계 사회공헌 기부금 전달식을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 경륜경정총괄본부와 한국관광공사, 원주가톨릭종합사회복지관, 광명장애인종합복지관 관계자들이 참석했다.

'오늘은 자크닉'은 자전거를 활용한 여행 문화를 확산하고 친환경 여행 참여를 독려하는 캠페인이다. 이번 사회공헌사업은 참가자들의 누적 자전거 주행거리를 기부와 연계해 이동 약자의 여행 기회를 지원하기 위해 마련됐다.

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경륜경정총괄본부는 캠페인과 연계한 매칭 기부금 3000만원을 지원하며, 한국관광공사는 지역 관광자원을 활용한 여행 프로그램의 기획과 운영을 총괄한다. 기부금을 전달받은 원주가톨릭종합사회복지관은 광명장애인종합복지관과 협력해 지원 대상자를 선정하고 프로그램을 운영할 예정이다.

이번 사업은 장애가정 등 여행 기회가 상대적으로 부족한 이동 약자를 대상으로 스포츠 활동과 관광을 결합한 맞춤형 여행 프로그램을 제공하는 데 중점을 뒀다. 이를 통해 참여자들이 다양한 스포츠·레저 활동과 여행을 경험할 수 있도록 지원할 계획이다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 "이번 사업은 국민의 자전거 여행 참여가 이웃을 위한 나눔으로 이어진다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 스포츠를 통한 사회적 가치 실현과 지역사회 상생을 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com