경륜경정총괄본부, 청소년 불법도박 예방 교육 확대…광명YMCA에 3000만원 지원

경륜경정총괄본부의 기부금을 통해 실시한 광명YMCA의 불법도박 예방 교육. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 청소년 불법도박 예방을 위해 지역사회와 협력해 교육 프로그램을 운영하고 있다.

경륜경정총괄본부는 올해 광명YMCA에 청소년 불법도박 예방 사업을 위한 기부금 3000만원을 지원했다고 밝혔다. 기부금은 전문 강사 양성과 초등학생 대상 예방 교육, 도박 문제 청소년 상담 등에 활용된다.

광명YMCA는 기존 청소년 상담사를 재교육해 도박중독 예방 교육 전문 강사 25명을 양성했다. 이를 통해 지역 내 전문 교육 인력을 확보하고 관련 분야 일자리 창출에도 기여했다.

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교육은 기존의 일방적인 강의나 전교생 대상 집합교육 대신 학급별로 전문 강사 2명을 배치하는 소그룹 참여형 방식으로 진행됐다. 학생들이 토론과 문제 해결 과정에 직접 참여해 불법도박의 위험성을 인식하도록 구성했으며, 현장 반응과 운영 결과를 반영해 프로그램을 보완하고 있다.

지난 9월부터 10월까지 광명 지역 8개 초등학교 6학년 46개 학급을 대상으로 찾아가는 예방 교육을 실시했다. 지난 5일에는 하일초등학교 6학년 전체 학생을 대상으로 교육을 진행하며 올해 계획된 일정을 마무리했다.

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사행산업통합감독위원회법 개정으로 올해 5월 12일부터 각급 학교의 청소년 도박 예방 교육이 연 2회 이상 의무화되면서 관련 교육 수요도 늘어날 것으로 예상된다.

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경륜경정총괄본부는 내년 광명교육지원청, 광명경찰서 등 지역 관계기관과 협력해 교육 대상을 초·중·고등학생으로 확대할 계획이다. 도박 문제 청소년을 위한 사후 교정교육과 학부모 대상 교육도 추진한다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 "청소년 불법도박은 문제가 발생한 이후의 대응보다 조기에 위험성을 인식시키고 예방하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 지역사회와 긴밀히 협력해 청소년들이 불법도박으로부터 안전하게 성장할 수 있는 환경을 조성하도록 노력하겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com