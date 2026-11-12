정종진, 경륜 개장 32주년 대상경륜 우승…올 시즌 7개 대회 중 6개 석권

경륜개장 32주년 기념 대상경륜 특선급 우승 정종진(20기, SS, 김포). 사진제공=국민체육진흥공단

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정종진(20기, SS급, 김포팀)이 경륜 개장 32주년 기념 대상경륜에서 우승하며 올 시즌 대상경륜 7개 대회 가운데 6개를 석권했다. 최대 경쟁자인 임채빈(25기, SS급, 수성팀)을 결승에서 제치며 연말 그랑프리를 앞두고 상승세를 이어갔다.

지난 6일부터 8일까지 사흘간 광명스피돔에서 열린 이번 대회에서는 정종진과 임채빈의 맞대결에 관심이 집중됐다. 정종진은 올해 2월 스피드온배를 시작으로 5월 KCYCLE 스타전, 6월 왕중왕전, 9월 서울올림픽 38주년 기념 대상경륜까지 광명에서 열린 주요 대회를 잇달아 석권했다.

특히 지난 9월 대상경륜에서는 임채빈을 0.001초 차이로 제압했다. 이번 대회 개막 전까지 두 선수의 올해 상대 전적에서도 정종진이 6승 2패로 앞서 있었다. 여기에 같은 김포팀 소속 공태민(24기, SS급)까지 출전하면서 우승 경쟁이 더욱 치열해졌다.

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대회 둘째 날 준결승에서는 임채빈이 정종진을 제압하며 결승에 진출했다. 정종진은 3위에 머물렀지만 결승에서 다시 임채빈과 맞붙으며 설욕의 기회를 잡았다.

정종진(빨간색 3번)이 날카로운 추입을 선보이며 결승선을 가장 먼저 통과하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

경륜개장 32주년 대상경륜 특선급 입상자(왼쪽부터 3위 임채빈, 1위 정종진, 2위 공태민). 사진제공=국민체육진흥공단

결승전에서는 초반부터 치열한 자리싸움이 벌어졌다. 서로의 움직임을 견제하던 가운데 임채빈이 3·4코너에서 빠른 속도를 앞세워 젖히기를 시도했다. 정종진은 임채빈을 추격하다 마지막 직선주로에서 추입에 성공하며 역전 우승을 차지했다.

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이번 우승으로 정종진은 올해 열린 대상경륜 7개 대회 가운데 6개 대회에서 정상에 올랐다. 특히 광명에서 개최된 5개 대상경륜을 모두 석권하며 강세를 이어갔다. 임채빈은 준결승에서 정종진을 꺾었지만 결승에서는 막판 역전을 허용하며 준우승에 머물렀다. 공태민은 3위를 기록했다.

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정종진은 우승 직후 "대상경륜 결승인 만큼 초반 시속이 빠를 것으로 예상했는데, 역시 생각보다 빠르게 경주가 전개됐다. 초반 뒷선에 위치해 다소 불안하기도 했지만, 마지막에 추입할 수 있는 타이밍이 나면서 우승까지 이어질 수 있었다"고 말했다.

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이어 "준결승에서는 아쉽게 승부 타이밍을 놓쳐 3착에 그쳤다. 오늘은 반드시 만회하고 싶다는 생각으로 더욱 집중해 최선을 다했다"며 "이제 연말 그랑프리까지 긴장을 늦추지 않고 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

경륜개장 32주년 대상경륜 우수급 입상자(왼쪽부터 2위 현지운, 1위 정지민, 3위 김태한) 사진제공=국민체육진흥공단

경륜개장 32주년 대상경륜 선발급 입상자(왼쪽부터 2위 엄지용, 1위 심상훈, 3위 박훈재) 사진제공=국민체육진흥공단

우수급 결승에서는 정지민(26기, A1급, 수성팀)이 우승했다. 선두유도원 퇴피 이후 김용규(25기, A1급, 수성팀)가 선행으로 경주를 이끌었지만, 외선에서 마크를 유지하던 정지민이 마지막 직선주로에서 추입에 성공하며 역전했다. 현지운(28기, A1급, 금정팀)이 2위, 김태한(22기, A1급, 경남 진해팀)이 3위를 차지했다. 김용규는 초반 주도권 경쟁에서 체력을 소진하며 4위에 그쳤다.

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선발급에서는 심상훈(24기, B1급, 창원 상남팀)이 정상에 올랐다. 엄지용(20기, B1급, 미원팀)이 기습 선행으로 주도권을 잡았지만, 심상훈이 마지막 직선주로에서 추입에 성공하며 역전 우승했다. 엄지용이 준우승을 차지했고, 박훈재(11기, B1급, 광주팀)는 김도완(23기, B1급, 경기 개인)의 추격을 따돌리고 3위에 올랐다.

한편 2026년 그랑프리 경륜은 오는 12월 25일부터 27일까지 열린다. 올 시즌 대상경륜에서 6차례 우승한 정종진이 그랑프리에서도 정상에 오를지, 임채빈이 설욕에 성공할지 관심이 모인다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com