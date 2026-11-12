"젠슨 황 결국 퇴출되나"…추가 불륜설에 엔비디아 이사회 '저울질'

[스포츠조선 장종호 기자] 젠슨 황(63) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 최대 위기에 직면했다. 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 여성 사업가와의 관계에 이어 회사 내부 고위 임원과의 추가 불륜 의혹까지 제기됐다. 엔비디아 이사회가 황 CEO의 거취를 논의할 예정이라는 보도까지 나오면서 그의 퇴진 가능성에 관심이 쏠리고 있다.
월스트리트저널은 엔비디아 이사회가 황 CEO의 거취를 논의하기 위해 회의를 열 예정이라고 보도했다. 이사회가 그를 계속 CEO로 둘 것인지 검토하고 있다는 내용이 보도에 담겼다.
앞서 뉴욕타임스는 황 CEO가 엔비디아 여성 임원 A(48)와 부적절한 관계라는 의혹을 제기했다. 그녀는 황 CEO에게 직접 보고하는 직속 부하 직원으로 알려졌다.
뉴욕타임스는 엔비디아에서 근무했던 전·현직 직원 5명을 인용해 두 사람이 올해 3월 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 엔비디아 연례 개발자 행사 기간 한 호텔에서 다정한 모습을 보였다고 전했다.
당시 현장에 있던 목격자가 두 사람의 모습을 촬영했으며, 이후 황 CEO의 경호팀이 목격자를 별도로 접촉해 비밀유지 계약 체결을 제안했다는 주장도 나왔다.
뉴욕타임스가 A와의 관계에 관해 질문하자 황 CEO는 "나에게 직접 이야기할 사안은 아닌 것 같다"고 답한 뒤 전화를 끊은 것으로 전해졌다. A 역시 관련 사항에 대해 침묵했으며 엔비디아도 별도 입장을 내놓지 않은 것으로 알려졌다.
이번 의혹은 황 CEO가 중국 사업가와의 관계를 둘러싼 논란으로 이미 이사회의 조사를 받는 상황에서 불거졌다.
논란의 중심에 있는 인물은 앨리스 황(황러)이다. 그녀는 싱가포르에 기반을 둔 클라우드 컴퓨팅 기업 메가스피드 인터내셔널의 전 임원으로, 엔비디아와 거래 관계를 맺어 온 인물이다. 미국 정보기관은 그가 중국 국가안전부와 연계된 정보원으로 활동했을 가능성을 의심하는 것으로 알려졌다.
황 CEO는 직원들에게 보낸 메시지에서 아내에게 충실하지 못했다는 사실을 인정하고 가족과 직원들에게 사과했다. 다만 메시지에서 상대 여성의 이름을 직접 언급하지는 않았다.
그는 "내 행동으로 아내와 아이들에게 상처를 줬다"며 "어떤 변명도 있을 수 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 이어 "내 행동에 대한 모든 책임을 지겠다"며 "엔비디아를 보호하고 미국의 국가안보를 지원하는 데 전념하겠다"고 강조했다.
엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐다는 보도가 나온 뒤 독립적인 조사를 시작한다고 발표했다. 외부 법률 전문가의 지원을 받아 독립 이사들로 구성된 위원회가 조사를 감독하도록 했다.
이사회는 당시 "국가안보와 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 모든 정보를 조사할 것"이라며 황 CEO와 경영진에 대한 신뢰를 표명했다.
그러나 추가적인 사생활 의혹과 CEO 거취 논의 보도가 잇따르면서 회사의 경영 불확실성도 커지고 있다. 엔비디아 주가는 11일 정규장 이후 시간외 거래에서 한때 약 8% 하락했다.
황 CEO의 퇴진이 현실화할 경우 엔비디아뿐 아니라 글로벌 AI 산업과 반도체 시장에도 적지 않은 파장이 예상된다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com