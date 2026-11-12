닥터펩티, 홍대 '무신사X온누리약국' 입점...약국 뷰티 시장 공략 가속화

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펩타이드 더마 스킨케어 브랜드 닥터펩티(Dr.pepti)가 서울 홍대의 '무신사X온누리약국'에 입점하며 약국 뷰티 시장 공략을 본격화한다.

이번 입점은 젊은 소비자와 국내외 관광객의 유입이 활발한 홍대 상권에서 닥터펩티의 대표 제품을 선보인다는 점에서 의미가 있다. 특히 뷰티 쇼핑과 약사의 전문 상담이 결합된 새로운 유통 환경을 통해 브랜드 인지도와 소비자 접근성을 동시에 높일 계획이다.

닥터펩티는 이번 입점에서 대표 제품인 '펩타이드 볼륨 넥 크림'을 중심으로 펩타이드 기반의 탄력 케어 라인업을 선보인다.

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'펩타이드 볼륨 넥 크림'은 괄사형 마사지 헤드와 용기를 일체화한 제품으로, 별도의 마사지 도구 없이 목과 쇄골 부위에 크림을 바르면서 마사지할 수 있도록 설계됐다. 차별화된 사용 편의성과 목 피부에 특화된 탄력 케어 콘셉트를 결합한 것이 특징이다.

이와 함께 피부 진정과 장벽 케어를 위한 '징크 펩타이드 수딩 배리어 세럼', 생기 있는 피부 표현을 돕는 '비타 펩타이드 글로우 토닝 세럼', '펩타이드 볼륨 보툴-펩 링클 앰플', '엑소 바이옴 아이크림' 등 다양한 스킨케어 제품을 선보이며 소비자 선택의 폭을 넓힌다.

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성분과 기능에 대한 소비자의 관심이 높아지는 가운데, 닥터펩티는 약사의 전문적인 상담과 제품 체험이 결합된 약국 채널이 브랜드의 제품 경쟁력을 효과적으로 전달할 수 있는 접점이 될 것으로 기대하고 있다.

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닥터펩티 관계자는 "홍대 무신사X온누리약국 입점은 닥터펩티의 펩타이드 기반 스킨케어를 보다 폭넓은 소비자에게 소개할 수 있는 의미 있는 기회"라며 "부산 해운대와 포항 등 전국 주요 대형 약국으로 유통망을 확대해 소비자가 일상 가까이에서 닥터펩티의 차별화된 탄력 케어 제품을 경험할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

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닥터펩티는 이번 홍대 입점을 비롯해 부산 해운대와 포항 등 지역 거점의 대형 약국에도 추가 입점하며 오프라인 유통망을 전국적으로 확대하고 있다.

기존 서울 용산 메디킹덤약국, 강남 메가셀렉트약국, 제주 빅세이브약국, 광주 메가드럭스약국 등 주요 약국 채널에서 쌓아온 유통 기반을 바탕으로 수도권뿐 아니라 전국 주요 상권으로 소비자 접점을 지속적으로 확장한다는 전략이다.

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이러한 유통 확대의 배경에는 닥터펩티가 추구하는 '스킨 롱제비티(Skin Longevity)' 브랜드 철학이 있다. 닥터펩티는 10년 이상 축적된 펩타이드 연구를 바탕으로 일시적인 피부 변화보다 피부 탄력과 컨디션을 건강하게 유지하는 지속적인 피부 관리 솔루션을 제안하고 있다.