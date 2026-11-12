무신사 오사카 팝업에 8만명 몰렸다…방문객 70%가 18~29세

무신사가 일본 오사카에서 진행한 팝업스토어에 약 8만명이 방문하며 일본 진출 이후 최대 방문객 수를 기록했다. 방문객의 70% 이상이 18~29세로 집계되면서 일본 젊은 소비층의 K-패션 수요를 확인했다.
무신사는 지난 10월 23일부터 11월 8일까지 17일간 일본 오사카 우메다의 복합문화공간 'VS.'에서 운영한 '무신사 오사카 팝업 스토어 2026'에 약 8만명이 방문했다고 12일 밝혔다. 2023년 일본에서 첫 팝업을 개최한 이후 가장 많은 방문객을 기록한 행사다.
오프라인 행사에 대한 관심은 온라인 신규 고객 유입과 구매 증가로 이어졌다. 무신사는 팝업과 연계해 글로벌 스토어 일본 지역에서 'K-패션 투어 오사카' 기획전을 운영하며 현장에서 접한 브랜드를 온라인에서도 구매할 수 있도록 했다.
그 결과 무신사 글로벌 스토어 일본 지역의 신규 회원 수는 전월 동기 대비 101%, 첫 구매 고객 수는 65% 증가했다. 팝업에 참여한 71개 브랜드의 거래액도 같은 기간 268% 늘었다. 무신사 스탠다드와 일리고, 애즈온 등은 각각 억대 거래액을 기록했다.
이번 팝업은 정부 지원사업과 무신사의 현지 유통·마케팅 역량을 연계해 국내 브랜드의 일본 진출을 지원하는 방식으로 진행됐다. 중소벤처기업부와 대·중소기업·농어업협력재단의 '2026년 대·중소기업 동반진출 지원사업'을 통해 추진됐으며, 한국중소벤처기업유통원의 'K-수출전략품목 사업'과도 연계됐다.
특히 이번 행사를 통해 일본 시장에 처음 진출한 6개 브랜드의 거래액은 전월 동기 대비 약 3배 증가했다. 무신사는 오프라인에서 현지 소비자와 직접 만나는 기회를 제공하고 온라인 구매로 연결해 신규 브랜드의 시장 진입을 지원했다.
무신사 관계자는 "무신사는 2023년 도쿄에서 첫 팝업을 개최한 이후 시부야와 하라주쿠 등 일본 주요 패션 상권에서 국내 브랜드의 현지 진출을 지원해 왔다"며 "이번 오사카 팝업을 통해 활동 범위를 간사이 지역으로 넓힌 만큼, 앞으로도 공공 지원사업과 무신사의 현지 유통·마케팅 역량을 적극 결합해 더 많은 K-패션 브랜드가 일본 시장에서 안정적인 성장 기반을 마련할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com