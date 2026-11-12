무신사 오사카 팝업에 8만명 몰렸다…방문객 70%가 18~29세

무신사 오사카 팝업 스토어 2026 현장. 사진제공=무신사

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무신사가 일본 오사카에서 진행한 팝업스토어에 약 8만명이 방문하며 일본 진출 이후 최대 방문객 수를 기록했다. 방문객의 70% 이상이 18~29세로 집계되면서 일본 젊은 소비층의 K-패션 수요를 확인했다.

무신사는 지난 10월 23일부터 11월 8일까지 17일간 일본 오사카 우메다의 복합문화공간 'VS.'에서 운영한 '무신사 오사카 팝업 스토어 2026'에 약 8만명이 방문했다고 12일 밝혔다. 2023년 일본에서 첫 팝업을 개최한 이후 가장 많은 방문객을 기록한 행사다.

오프라인 행사에 대한 관심은 온라인 신규 고객 유입과 구매 증가로 이어졌다. 무신사는 팝업과 연계해 글로벌 스토어 일본 지역에서 'K-패션 투어 오사카' 기획전을 운영하며 현장에서 접한 브랜드를 온라인에서도 구매할 수 있도록 했다.

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그 결과 무신사 글로벌 스토어 일본 지역의 신규 회원 수는 전월 동기 대비 101%, 첫 구매 고객 수는 65% 증가했다. 팝업에 참여한 71개 브랜드의 거래액도 같은 기간 268% 늘었다. 무신사 스탠다드와 일리고, 애즈온 등은 각각 억대 거래액을 기록했다.

무신사 오사카 팝업 스토어 2026 현장. 사진제공=무신사

이번 팝업은 정부 지원사업과 무신사의 현지 유통·마케팅 역량을 연계해 국내 브랜드의 일본 진출을 지원하는 방식으로 진행됐다. 중소벤처기업부와 대·중소기업·농어업협력재단의 '2026년 대·중소기업 동반진출 지원사업'을 통해 추진됐으며, 한국중소벤처기업유통원의 'K-수출전략품목 사업'과도 연계됐다.

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특히 이번 행사를 통해 일본 시장에 처음 진출한 6개 브랜드의 거래액은 전월 동기 대비 약 3배 증가했다. 무신사는 오프라인에서 현지 소비자와 직접 만나는 기회를 제공하고 온라인 구매로 연결해 신규 브랜드의 시장 진입을 지원했다.

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무신사 관계자는 "무신사는 2023년 도쿄에서 첫 팝업을 개최한 이후 시부야와 하라주쿠 등 일본 주요 패션 상권에서 국내 브랜드의 현지 진출을 지원해 왔다"며 "이번 오사카 팝업을 통해 활동 범위를 간사이 지역으로 넓힌 만큼, 앞으로도 공공 지원사업과 무신사의 현지 유통·마케팅 역량을 적극 결합해 더 많은 K-패션 브랜드가 일본 시장에서 안정적인 성장 기반을 마련할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com