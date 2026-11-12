수험생 엉덩이 끝 '찌릿'…꼬리뼈 통증, 허리디스크와 혼동

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[스포츠조선 장종호 기자] 수능을 앞두고 막바지 스퍼트를 올리는 수험생들은 하루 대부분을 책상 앞에서 보낸다. 오랜 시간 앉아 있다 보면 허리나 엉덩이 주변에 뻐근함을 느끼기 쉬운데, 특히 앉아 있다가 일어서는 순간 엉덩이 끝이 찌릿하고 통증이 심해진다면 주의해야 한다. 흔히 허리디스크나 단순 근육통으로 오인하기 쉽지만, 이는 척추 가장 아래쪽에 위치한 꼬리뼈 주변에 통증이 생기는 '미골통(꼬리뼈 통증)'일 가능성이 높기 때문이다.

꼬리뼈는 척추의 가장 아래쪽에서 천골과 연결되는 작은 뼈로, 주변 인대와 근육이 꼬리뼈를 지지하고 있다. 딱딱한 의자에 오래 앉거나 몸을 뒤로 기대면 꼬리뼈에 압력이 가해져 통증이 생길 수 있다. 특히 장시간 앉아 공부하는 수험생은 같은 자세를 오래 유지하면서 꼬리뼈 주변에 부담이 쌓이기 쉽다.

미골통은 장시간 착석에 따른 압박 외에도 꼬리뼈의 구조나 움직임 이상이 원인이 될 수 있다. 엉덩방아를 찧는 등 외상으로 꼬리뼈가 손상되거나, 꼬리뼈가 비정상적으로 굽어 주변 조직을 자극하는 경우 통증이 나타날 수 있다. 또한 앉을 때 꼬리뼈가 정상보다 많이 움직이거나 반대로 움직임이 제한되는 경우에도 통증이 생길 수 있다.

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주요 증상은 꼬리뼈 주변의 통증과 압통이다. 딱딱한 의자에 앉으면 욱신거리거나 찌르는 듯한 느낌이 들고, 특히 앉았다 일어설 때 증상이 심해지는 경우가 많다. 허리디스크는 허리에서 엉덩이와 다리까지 통증이나 저림이 이어지는 경우가 많은 반면, 미골통은 엉덩이 사이 위쪽에 위치한 꼬리뼈 부위에 통증이 집중되는 경향이 있다. 통증이 오래 지속되면 만성화될 수 있으며, 장시간 앉아 있기 어려워져 공부나 일상생활에도 지장을 줄 수 있다.

다만 꼬리뼈 주변 통증이 모두 미골통은 아니다. 허리나 골반 질환 등에서도 꼬리뼈 주변으로 통증이 퍼지는 연관통이 나타날 수 있어 다른 질환과 구분할 필요가 있다.

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진료 시에는 통증이 시작된 시점과 외상 여부, 자세에 따른 증상 변화 등을 확인하고 꼬리뼈 주변의 압통과 움직임을 평가한다. 필요에 따라 X-ray로 뼈의 형태와 손상 여부를 확인하며, 추가 검사가 필요한 경우 CT나 MRI를 시행할 수 있다. 특히 꼬리뼈의 비정상적인 움직임이 의심되면 앉은 자세와 선 자세에서 각각 X-ray를 촬영해 꼬리뼈의 움직임 차이를 비교하기도 한다.

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미골통은 원인과 증상 정도에 따라 치료 방법이 달라지며, 초기에는 꼬리뼈에 가해지는 압력을 줄이는 생활 관리가 중요하다. 꼬리뼈 부분이 파인 쿠션을 사용하면 앉을 때 꼬리뼈에 전달되는 압력을 줄이는 데 도움이 된다. 앉을 때는 상체를 약간 앞으로 기울이고, 공부 중간중간 일어나 가볍게 움직이면서 같은 자세를 오래 유지하지 않는 것이 좋다.

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이러한 관리에도 증상이 지속되면 약물치료나 물리치료 등 보존적 치료를 시행하며, 호전되지 않을 경우 국소 주사치료나 신경차단술을 고려할 수 있다. 수술은 보존적 치료에도 증상이 장기간 지속되는 일부 환자에게 제한적으로 시행한다.

세란병원 신경외과 척추센터 김지연 센터장은 "수험생은 학습 시간이 길어지면서 꼬리뼈에 부담이 가는 자세를 오래 유지하기 쉽다"며 "특히 앉았다 일어설 때 엉덩이 끝에 통증이 반복되거나 특정 자세에서 증상이 심해진다면 단순한 근육통으로 여기지 말고 진료를 통해 원인을 확인해 보는 것이 좋다"고 조언했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com