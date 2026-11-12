[경마] 유승완 기수, 데뷔 19년 만에 통산 600승 달성…같은 날 601승까지

유승완 기수가 지난 8일 렛츠런파크 서울 제6경주에서 크리솔스텝에 기승해 개인 통산 600승을 달성한 뒤 경주로를 달리고 있다. 사진제공=한국마사회

개인 통산 600승을 달성한 유승완 기수가 지난 8일 렛츠런파크 서울에서 크리솔스텝에 기승한 채 관계자와 함께 이동하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)는 렛츠런파크 서울에서 활동하는 유승완 기수가 개인 통산 600승을 달성했다고 12일 밝혔다.

유승완 기수는 지난 8일 렛츠런파크 서울 제6경주(국산 5등급·1700m)에서 '크리솔스텝'(한국산·3세·수말)에 기승해 가장 먼저 결승선을 통과했다. 2024년 1월 13일 '왈츠의여왕'과 함께 500승을 기록한 지 약 2년 10개월 만에 100승을 추가했다.

2007년 6월 데뷔한 유승완 기수는 19년간 서울경마장에서 활동해 온 베테랑이다. 2013년 세계일보배(L)에서 첫 대상경주 우승을 차지한 이후 현재까지 대상경주에서 총 15승을 거뒀다.

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특히 암말 '실버울프'와 함께 대상경주에서 7차례 우승하며 이름을 알렸다. 2023년에는 '라라케이'에 기승해 최후미에서 출발한 뒤 역전 우승을 거두며 해외에서도 주목받았다. 같은 해에는 54승과 승률 15.2%를 기록하며 개인 최고 승률을 달성했다.

600승을 기록한 지난 8일에는 제9경주로 열린 제15회 스포츠월드배에서도 '임로'와 함께 우승하며 통산 승수를 601승으로 늘렸다. 이에 따라 통산 전적은 6459전 601승, 준우승 539회, 3위 636회를 기록했다.

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유승완 기수는 600승 달성 직후 인터뷰에서 "주어진 여건과 말의 능력 안에서 아쉬움이 남지 않도록 최선을 다해 타자는 것이 원칙이었다"며 "그 덕분에 승수를 꾸준히 쌓아 올릴 수 있었던 것 같다"고 말했다.

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이어 "침체기도 있었지만 그때마다 변함없이 응원해 주신 분들 덕분에 힘을 얻었다"며 "앞으로도 최선을 다하겠다. 항상 감사드린다"고 전했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com