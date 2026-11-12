[경마] 美 연준 의장 케빈 워시 소유 경주마, 브리더스컵 우승…마주 활동도 화제

지난 10월 31일(현지시간) 미국 켄터키주 킨랜드 경마장에서 열린 브리더스컵 마일에서 우승한 디터미니스틱이 관계자들과 함께 이동하고 있다. 맨 오른쪽은 디터미니스틱의 소유 지분을 보유한 케빈 워시 미국 연방준비제도 의장. 사진출처=브리더스컵 공식 홈페이지

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미국 연방준비제도(Fed·연준)를 이끄는 케빈 워시 의장이 지분을 보유한 경주마가 세계적인 경마 대회인 브리더스컵에서 우승을 차지했다.

한국마사회(회장 우희종)에 따르면 워시 의장이 공동 소유한 경주마 '디터미니스틱(Deterministic)'은 지난 10월 31일(현지시간) 미국 켄터키주 킨랜드 경마장에서 열린 브리더스컵 마일(G1)에서 정상에 올랐다.

총상금 200만달러가 걸린 이번 경주에서 디터미니스틱은 지난해 우승마인 '노터블 스피치(Notable Speech)'를 4분의 3마신 차이로 제쳤다. 올해 5세인 디터미니스틱은 이번 시즌을 끝으로 경주마 생활을 마치고 씨수말로 전환할 예정이다. 워시 의장도 이날 경마장을 직접 방문해 우승을 함께 기뻐했다.

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워시 의장은 오래전부터 경마에 관심을 보여왔다. 지난 2017년에는 미국 경마계의 주요 단체인 자키클럽(The Jockey Club) 회원으로 선출되기도 했다.

이번 우승마 디터미니스틱은 워시 의장의 '비커리지 스테이블(Vicarage Stable)'을 비롯해 미국 주택개량용품 업체 홈디포 공동창업자 켄 랭곤 등 4개 마주가 공동으로 소유하고 있다.

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다만 워시 의장은 지난 5월 연준 의장에 취임하면서 윤리 서약에 따라 스테이블의 직책에서 물러났다. 현재는 경주마 운영에 관여하지 않고 소유 지분만 유지하고 있다.

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이처럼 여러 사람이 함께 경주마를 소유하는 공동마주 방식은 해외에서 널리 활용되고 있다. 과거 경주마 소유가 주로 정·재계 인사들의 활동으로 여겨졌다면, 공동마주는 소유와 관리에 필요한 비용을 나눠 부담할 수 있다는 특징이 있다.

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국내에서도 유사한 제도가 운영되고 있다. 한국마사회는 렛츠런파크 서울과 부산경남에서 활동할 서러브레드 마주를 연중 상시 모집하고 있다. 개인마주와 법인마주 외에도 4명 이상이 함께 경주마를 소유하는 '조합마주' 제도를 운영 중이다.

조합마주는 개인마주에 비해 완화된 소득 기준이 적용된다. 마주 등록을 희망하는 신청자는 분기별 심사를 거쳐 매 분기 말 정식 마주로 등록할 수 있다.

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마주 신청 자격과 세부 요건은 한국마사회 경마정보 홈페이지의 '마주정보'에서 확인할 수 있다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com