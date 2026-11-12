[경마] 한국마사회, 국산 승용마 '영홀스컵·주니어컵' 성료…경매 최고가 2100만원

지난 3일부터 5일까지 렛츠런파크 서울에서 열린 2026년 영홀스컵 장애물 B+클래스 입상자들이 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=한국마사회

Advertisement

Advertisement

한국마사회(회장 우희종)는 지난 3일부터 5일까지 렛츠런파크 서울에서 열린 '2026년 영홀스컵·주니어컵(YOUNG HORSE CUP & JUNIOR CUP)'과 국산 승용마 경매를 마무리했다고 12일 밝혔다.

이번 대회는 제주와 상주에서 개최된 '국산 어린말 승마대회'와 '국산마 품평회 스포츠말 부문' 지역예선을 통과한 국산마들이 경쟁하는 결승 무대다. 국산 어린말 76두와 선수 및 소유자 등 48명이 참가했다.

4~7세 어린말들이 출전한 영홀스컵에서는 마장마술 부문 '써컴플리먼트'(6세·소유자 조재윤)와 장애물 부문 '루비안'(6세·소유자 김보선)이 각각 올해의 대표 어린말로 선정됐다.

Advertisement

써컴플리먼트는 지난 9월 상주 지역예선 마장마술 C클래스에서 2위를 기록한 데 이어 이번 결승에서 우승했다. 루비안은 상주 지역예선 장애물 B+클래스에 이어 영홀스컵에서도 정상에 올라 상금 880만원을 받았다.

2026년 국산마 품평회 주니어컵에 참가한 경주마가 기승자 없이 장애물을 넘는 프리점핑을 선보이고 있다. 사진제공=한국마사회

국산마 품평회 결승전인 주니어컵에는 지역예선에서 3+등급 이상을 받은 2~3세 스포츠말 35두가 출전했다. 체형과 보행, 기승자 없이 말이 스스로 장애물을 넘는 프리점핑 등을 종합 평가한 결과, 2세 말 부문에서는 '낭산짱'(소유자 신동현), 2세 포니 부문에서는 '현둘리'(소유자 현달환)가 각각 1위를 차지했다. 3세 말 부문은 '비앙카'(소유자 김준성), 3세 포니 부문은 '에쓰씨썬밸리'(소유자 윤정화)가 정상에 올랐다.

Advertisement

대회와 함께 열린 '2026년 국산 승용마 경매'에서는 '코코아'가 최고가인 2100만원에 낙찰됐다. 코코아는 올해 제2회 국산마 품평회에서 3+등급을 받은 승용마로, 입찰 과정에서 높은 관심을 받았다.

Advertisement

엄영석 한국마사회 말산업본부장은 "이번 대회를 통해 해마다 향상되는 국산 승용마의 기량과 품질을 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 국산 승용마의 경쟁력 강화와 거래시장 활성화를 위한 지원을 확대하고, 나아가 해외 수출 판로 개척까지 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

Advertisement

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com