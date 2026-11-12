[경마] 제31회 문화일보배 15일 개최…'4연승 도전' 호프케이 vs '무패 신예' 싱싱내쉬

통산 4전 3승을 기록 중인 호프케이가 오는 15일 제31회 문화일보배에서 4연승에 도전한다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)가 오는 15일 렛츠런파크 서울에서 제31회 문화일보배 대상경주를 개최한다. 1200m 거리에서 펼쳐지는 이번 경주의 순위상금은 2억원으로, 차세대 경마 유망주들이 우승을 놓고 경쟁한다.

문화일보배는 올해 쥬버나일 시리즈와 별도로 개최된다. 남반구와 북반구 경주마의 출생 시기가 다른 점을 고려해 남반구산 3세와 북반구산 2세 경주마가 성별 구분 없이 출전할 수 있다.

이번 대회에서는 4연승에 도전하는 '호프케이'와 데뷔 후 무패 행진을 이어가고 있는 '싱싱내쉬', 550kg의 체구를 갖춘 호주산 '사우스카니발' 등이 주요 출전마로 꼽힌다.

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가장 유력한 우승 후보로 평가받는 호프케이(미국산·2세·수말)는 통산 4전 3승 3위 1회를 기록하고 있으며 레이팅은 61이다. 강경운 마주 소유로 문병기 조교사가 관리하고 있다.

호프케이는 최근 특별경주에서 연이어 우승하며 데뷔 6개월 만에 수득상금 2억원을 넘어섰다. 특히 이번 출전마 가운데 가장 빠른 1200m 기록을 보유하고 있어 단거리에서 경쟁력을 보여주고 있다. 최근 3연승을 기록한 데 이어 이번 문화일보배에서 4연승 달성을 노린다.

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부마인 '미톨(MITOLE)'은 미국의 정상급 단거리 경주마로, 2019년 브리더스컵 스프린트(G1)와 메트로폴리탄 핸디캡(G1), 처칠다운스 스테이크스(G1), 포어고 스테이크스(G1) 등 4개 G1 경주에서 우승했다. 이러한 성적을 바탕으로 2019년 미국 이클립스상 최우수 단거리 수말에 선정됐다.

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데뷔 이후 2전 전승을 기록한 싱싱내쉬가 제31회 문화일보배에서 무패 행진을 이어갈 수 있을지 관심이 모인다. 사진제공=한국마사회

싱싱내쉬(미국산·2세·수말)는 데뷔 이후 출전한 2개 경주에서 모두 우승한 신예다. 레이팅은 58이며 전석호 마주 소유로 배휴준 조교사가 관리한다.

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지난 8월 23일 서울에서 열린 1000m 데뷔전에서는 출발부터 결승선까지 선두를 유지하는 '와이어 투 와이어(Wire to Wire)' 우승을 기록했다. 이어 10월 4일 출전한 1200m 경주에서도 승리하며 2전 전승을 달성했다. 경매에서 약 1억4000만원에 낙찰된 경주마로, 데뷔 이후 연이어 우승하며 기대에 부응하고 있다.

싱싱내쉬의 부마인 '내슈빌(NASHVILLE)'은 미국의 대표적인 단거리 씨수말 '스파이츠타운(SPEIGHTSTOWN)'의 아들이다. 내슈빌은 2020년 미국 킨랜드 경마장에서 열린 페리빌 스테이크스에서 1200m를 1분7초89에 주파하며 당시 경마장 신기록을 세웠다. 싱싱내쉬는 내슈빌의 첫 자마 세대인 2024년생으로, 이번 문화일보배에서 무패 행진을 이어갈 수 있을지 주목된다.

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호주산 사우스카니발(3세·수말)도 우승 경쟁에 나선다. 사우스카니발은 통산 6전 1승, 준우승 3회, 3위 1회를 기록하고 있으며 레이팅은 55다. 박남성 마주 소유로 서인석 조교사가 관리하고 있다.

약 550kg의 체구를 갖춘 호주산 경주마 사우스카니발이 제31회 문화일보배에서 우승 경쟁에 나선다. 사진제공=한국마사회

사우스카니발은 약 550kg에 달하는 체구를 갖춘 경주마로, 호주 경마에서 활약한 명마의 혈통을 이어받았다. 이번 대회에서 미국산 신예들과 어떤 경쟁을 펼칠지가 관심사다.

부마인 '캐슬베키오(CASTELVECCHIO)'는 현역 시절 13전 4승을 기록한 호주의 정상급 경주마다. 2019년 샴페인 스테이크스(G1·1600m)와 2020년 로즈힐 기니(G1·2000m)에서 우승했으며, 2019년 콕스 플레이트(G1·2040m)에서는 준우승을 차지했다.

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부계 혈통에는 유럽의 대표적인 씨수말 '새들러스 웰스(SADLER'S WELLS)'와 '하이 채퍼럴(HIGH CHAPARRAL)'도 포함돼 있다. 이러한 혈통을 이어받은 사우스카니발이 1200m 단거리 경주에서 어떤 경기력을 보여줄지도 관전 요소다.

이번 문화일보배는 최근 3연승을 기록한 호프케이와 데뷔 2전 전승의 싱싱내쉬, 호주 명문 혈통을 갖춘 사우스카니발의 경쟁에 관심이 집중된다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com