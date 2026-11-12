이대서울병원, 대장암 단일공 로봇수술 효과 '세계 최초' 입증…"통증 줄고 회복 빨라"

[스포츠조선 장종호 기자] 이대서울병원 암센터 연구팀이 대장암 환자를 대상으로 한 단일공 로봇수술이 기존 복강경수술과 대등한 장기 종양학적 치료 성적을 유지하면서도 수술 후 통증을 크게 줄이고 회복 속도를 앞당긴다는 사실을 세계 최초로 입증했다.

이번 연구는 국제 학술지 'Journal of Robotic Surgery'에 '대장암에서 단일공 로봇수술과 기존 복강경수술의 비교: 성향점수 중첩가중치를 이용한 수술 전후 및 종양학적 치료 성적 분석'이라는 제목으로 최근 게재됐다.

이대서울병원 암센터 외과 노경태·김호승·조민형 교수 연구팀은 2019년 3월부터 2025년 2월까지 대장암 수술을 받은 환자 472명(단일공 로봇수술 142명, 기존 다공 복강경수술 330명)을 대상으로 성향점수 중첩가중치 분석을 시행해 두 수술법의 임상적 결과를 비교했다. 이는 두 수술군 간 환자의 나이, 성별, 기저질환 등 차이를 통계적으로 보정해 수술 결과를 보다 객관적으로 비교하는 방법이다.

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연구 결과, 단일공 로봇수술을 받은 환자들은 기존 복강경수술 환자들에 비해 수술 후 통증이 유의하게 적었다. 특히 수술 후 2일째 통증 점수는 단일공 로봇수술군이 1.86점으로 기존 복강경수술군의 3.30점보다 낮았다.

수술 후 회복 속도도 빨랐다. 첫 가스 배출까지 걸린 시간은 단일공 로봇수술군이 평균 2.4일로 기존 복강경수술군보다 1일 빨랐으며, 평균 입원 기간도 각각 7.5일과 8.5일로 약 1일 단축됐다. 보조 항암치료 역시 단일공 로봇수술군에서 평균 23.1일 만에 시작해 기존 복강경수술군보다 약 7.4일 빨랐다.

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무엇보다 암 치료의 핵심인 종양학적 성적에서도 기존 복강경수술과 유의한 차이가 없었다. 3년 무재발 생존율은 단일공 로봇수술군 95.2%, 기존 복강경수술군 95.1%였으며, 3년 전체 생존율도 각각 97.2%, 94.8%로 유사했다. 림프절 절제 개수와 절제연 확보 등 병리학적 지표에서도 유의한 차이가 나타나지 않았다.

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이번 연구는 단일공 로봇수술이 통증 완화와 빠른 회복이라는 환자 중심의 이점뿐만 아니라, 암 치료의 핵심인 장기 종양학적 안전성까지 세계 최초로 객관 입증했다는 점에서 학술적·임상적 의의가 크다.

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노경태 대장암센터장(외과)은 "연구를 통해 단일공 로봇수술이 기존 복강경수술과 유사한 종양학적 치료 성적을 유지하면서도 수술 후 통증 감소와 빠른 회복에 유리하다는 점을 확인했다"며 "앞으로도 암센터는 지속적인 연구와 임상 경험을 바탕으로 종양학적 안전성을 검증하고, 환자의 수술 부담을 줄이면서 치료 성적과 삶의 질을 높일 수 있는 환자 중심의 최소침습수술을 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

한편, 이대서울병원 암센터는 앞으로 다기관 공동연구와 장기 추적관찰을 통해 단일공 로봇수술의 종양학적 안전성을 지속적으로 검증하고, 적절한 환자 선택 기준을 마련해 환자 중심의 최소침습수술 발전을 이어갈 계획이다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com