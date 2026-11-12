"임금 체불 따지다가…" 뺨 9대 맞은 50대, 14개월 혼수 끝에 숨져 논란

AI 생성 이미지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 임금 체불과 해고 문제로 고용주와 다투던 50대 남성이 뺨을 9대 맞은 뒤 급성 뇌경색으로 쓰러져 14개월 넘게 혼수상태에 있다가 결국 숨졌다. 법원은 폭행이 뇌경색을 유발한 요인이라고 판단하고 가해자에게 피해자 유족 손해의 70%를 배상하라고 판결했다.

펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 허난성 정저우시 법원은 최근 고용주 친 모씨가 제기한 항소를 기각하고 원심을 유지했다. 앞서 1심 법원은 친씨가 피해자 마 모씨의 손해에 대해 70%의 배상 책임을 져야 한다며 유족에게 총 84만 6550위안(약 1억 7000만원)을 지급하라고 판결했다. 판결문에 따르면 사건은 2024년 12월 14일 오후 정저우의 한 아파트 단지 출입구에서 발생했다. 마씨는 평소 친씨가 운영하는 사업장에서 일했으며, 두 사람은 밀린 임금과 해고 문제를 놓고 언쟁을 벌였다. 당시 현장 인근에는 마씨의 며느리도 있었다.

마씨의 며느리는 "친씨가 갑자기 시아버지를 때렸고 말릴 수 없었다"며 "머리와 얼굴을 심하게 맞은 뒤 목이 마르다고 했고 어지럼증도 호소했다"고 진술했다.

Advertisement

이후 마씨는 다리 저림과 신체 이상 증상도 보여 병원으로 옮겨졌다. 검진 결과 급성 뇌경색과 뇌부종, 뇌탈출 진단을 받았으며 혈전제거술과 감압 개두술 등을 받았다.

그러나 마씨는 수술 이후에도 장기간 의식을 회복하지 못했다. 2025년 12월 법의학 감정에서는 사지 근력을 쓸 수 없는 1급 장애에 해당하고, 일상생활 전반에서 다른 사람의 도움이 필요한 완전 간병 의존 상태라는 판정이 나왔다. 결국 마씨는 2026년 2월 28일 뇌경색으로 사망했다.

Advertisement

경찰 조사에서 고용주인 친씨는 마씨의 뺨을 모두 아홉 차례 때렸다고 인정했다. 다만 당시 마씨가 손가방으로 자신의 머리를 때리고 허벅지를 발로 차는가 하면 벽돌을 두 차례 집어 들었다고 주장하기도 했다.

Advertisement

조사 결과, 마씨는 기존 질환이 있었다. 그는 사건 발생 약 7개월 전인 2024년 5월 15일부터 27일까지 병원에 입원했으며, 당시 다발성 뇌경색과 3급 고혈압(최고위험군) 진단을 받았다. 하지만 가족들은 퇴원 이후 마씨가 정상적으로 일상생활을 했고 친씨의 사업장에서 계속 일했으며, 업무도 무리 없이 수행했다고 밝혔다. 현장 CCTV 영상에서도 폭행이 발생하기 전까지 마씨의 보행이나 움직임에 특별한 이상은 확인되지 않았다.

Advertisement

1심 법원은 폭행과 뇌경색 사이의 인과관계를 인정했다. 재판부는 친씨의 폭행으로 마씨의 안정적인 건강 상태가 무너졌으며, 두 사람의 기존 고용 관계를 고려하면 친씨도 마씨의 건강 상태를 어느 정도 알고 있었을 것으로 판단했다. 이에 폭행 행위와 피해 결과 사이의 인과관계를 인정하면서도 피해자의 기존 질환과 양측의 과실 정도 등을 종합해 친씨의 책임을 70%로 결정했다.

친씨는 1심 판결에 불복해 항소했지만, 2심 법원은 원심의 사실관계 판단과 법률 적용에 문제가 없다고 보고 항소를 기각했다. 이에 따라 친씨의 배상 책임 70%를 인정한 1심 판결이 그대로 확정됐다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com