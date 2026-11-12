[경마] 한국마사회, 민·관·공 합동 안전문화 캠페인…159명 참여

한국마사회와 상생협력사 관계자들이 서울경마공원에서 열린 '2026 세이프티 컬처 위크' 안전문화 확산 캠페인에 참여해 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)는 지난 10월 27일부터 11월 1일까지 서울경마공원에서 안전문화 확산 캠페인 '2026 세이프티 컬처 위크(Safety Culture Week)'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에는 고용노동부와 한국산업안전보건공단, 과천시보건소, 기아오토랜드광명, 9개 상생협력사 등 민·관·공 관계자 159명이 참여했다.

세이프티 컬처 위크는 안전의식을 높이고 일상에서 안전수칙을 실천하는 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 올해는 기존 하루 일정으로 진행하던 행사를 6일로 확대하고 지역주민과 경마고객, 임직원, 협력사 근로자 등 참가 대상에 맞춘 프로그램을 운영했다.

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바로마켓과 서울경마공원 잔디광장에서는 가상현실(VR)을 활용한 추락·끼임 사고 체험을 비롯해 소화기·소화전 사용법 교육, 심폐소생술(CPR) 실습 등이 진행됐다. 산업재해 예방 정책 홍보와 건강증진 프로그램도 마련됐으며, 경마방송과 경마 정보지를 통해 전국 경마장 방문객에게 안전문화 실천 메시지를 전달했다.

임직원과 협력사 근로자를 대상으로는 '안전골든벨' 프로그램을 운영해 작업중지제도와 위험성평가 등 현장 안전수칙을 익히도록 했다. 안전한국훈련과 연계한 심폐소생술 실습도 실시했다.

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우희종 회장은 'CEO 안전 하이파이브' 행사에 참여해 직원들을 격려하고 현장의 안전 관련 의견을 청취했다.

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하재무 한국마사회 안전관리단장은 "안전은 지식에 머무르지 않고 일상 속 실천으로 이어져야 한다"며 "앞으로도 지역사회 및 협력사와 함께 안전문화를 확산하고, '세이프티 컬처 위크'를 대표적인 안전문화 행사로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com