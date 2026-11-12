[경마] 한국마사회 유준동 도핑검사소장, 경찰청장 감사장 수상

유준동 한국마사회 도핑검사소장(왼쪽)이 경찰공무원 채용 체력시험의 공정성 확보에 기여한 공로로 경찰청장 감사장을 받고 있다. 사진제공=한국마사회

Advertisement

Advertisement

한국마사회(회장 우희종)는 경찰공무원 채용 체력시험의 공정성 확보에 기여한 공로로 유준동 도핑검사소장이 제81주년 경찰의 날 기념 경찰청장 감사장을 받았다고 밝혔다.

한국마사회 도핑검사소는 경마 도핑검사 과정에서 축적한 정밀 분석 기술과 전문 인력을 경찰공무원 채용 체력시험에도 활용하고 있다. 응시자들의 금지약물 사용 여부를 검사해 약물을 이용한 부당한 신체 능력 향상을 방지하고, 공정한 채용 환경을 조성하는 역할을 맡고 있다.

이번 수상은 한국마사회의 도핑검사 전문성과 검사 인프라가 경마산업을 넘어 공공 분야에서도 인정받았다는 점에서 의미가 있다. 특히 경찰공무원 채용시험의 공정성과 신뢰성을 높이는 데 기여하며 전문 기술의 활용 범위를 확대했다.

Advertisement

유준동 소장은 "이번 감사장은 한국마사회 도핑검사소가 오랜 기간 축적해 온 전문성과 검사 역량을 인정받은 뜻깊은 성과라고 생각한다"며 "앞으로도 체계적인 검사 시스템과 전문 인력을 바탕으로 경찰공무원 채용시험의 공정성을 높이고, 나아가 다양한 공공 분야에서 한국마사회의 전문성이 활용될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com