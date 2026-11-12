"환자 안전·의료서비스 질 향상"…순천향대천안병원 제25회 QI페스티벌 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 11일 오후 병원 현곡홀에서 '제25회 QI페스티벌'을 개최했다.

QI페스티벌은 환자안전과 의료서비스 질 향상을 위해 교직원들이 한 해 동안 추진한 QI(Quality Improvement) 활동 성과를 공유하고, 우수사례를 확산하기 위해 마련됐다.

올해 페스티벌에서는 △고객만족 향상 △환자안전 △진료과정 및 업무개선 △수익증대 등 4개 분야에서 2부로 나뉘어 8개팀의 우수 활동성과를 공유했다.

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1부에서는 △협업기반 간호 현장(진료지원간호팀 이미자) △검사실 위치 안내 개선을 통한 고객만족도 증가(특수검사팀 김진영) △일반촬영실 환자안전 강화 및 업무 프로세스 개선(영상의학팀 최용상) △중환자 전담의와 간호사 협력을 통한 핵심 중환자 술기 교육 및 응급 대응 역량 강화(EICU 이은정) 등 4개 연제를 다뤘다.

2부는 △입원 안내 표준화를 통한 간호 업무 개선(간호·간병통합서비스병동 김윤미) △AI 챗봇을 활용한 교육자료 접근성 향상 및 교육 관리 체계 개선(간호교육파트 우지윤) △멸균물품 유효기간 표준화를 통한 업무 개선(중앙공급실 정경옥) △분리배출 인식 개선을 통한 의료폐기물 다이어트 활동(소화기내시경센터 지수현) 등의 사례도 소개됐다.

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이문수 병원장은 "QI활동은 교직원들이 의료 현장의 문제점을 함께 고민하고 개선해 나가는 과정이라는 점에서 의미가 크다"면서, "앞으로도 현장의 다양한 개선 활동을 적극적으로 공유하고 확산해 환자안전과 의료서비스 질 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com